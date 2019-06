Creativos mexicanos competirán en Cannes

En nuestro país, cada año se reciben cerca de 12 mil llamadas de emergencia por incendio y el 60% están relacionadas con árboles de Navidad.

De acuerdo a la National Fire Protection Association (NFPA), este tipo de incendios cobra la vida de eaproximadamente 400 personas al año alrededor del mundo, y con la finalidad de combatirlos, Fire Service Plus México (FSPM) y Figallo No Format Agency, desarrollaron Christmas Hero o también conocida como Merry Pop Christmas, que es un sistema que combate el fuego por sí mismo y que cuenta con dos elementos, una estrella y un set de esferas que se activan ante la presencia de fuego en el pino de navidad.

Para platicarnos más detalles de este innovador producto, El Sol de México, sostuvo un encuentro con Vieri Figallo, CEO y fundador de Figallo, e Iván Wacha Gutiérrez, vicepresidente, las mentes creativas de este proyecto, que apuesta por ser la innovación del año y proteger a las familias mexicanas.

“Nosotros no hicimos una campaña de publicidad para anunciar una marca de extintores, tuvimos la idea de reinventar un producto y transformamos la forma de los extintores a objetos decorativos empezando por hacer unas esferas de Navidad que se activan ante la presencia de fuego”, comentó Figallo.

También comentó que con el proyecto llevan poco más de año y medio y que durante las investigaciones que realizaron, se encontraron con que hay dos puntos importantes del por qué las familias no poseen un extintor en sus hogares “un extintor es un producto no estético que rompe con todo el interiorismo de la casa, y el segundo punto es porque no lo sabemos usar, entonces a partir de estas dos razones empezamos a innovar. Nadie está exento del fuego, entonces nuestra visión es evolucionar el producto del cliente a productos estéticos de hogar y oficina”.

Por su parte, Iván Wacha Gutiérrez indicó que la importancia de crear este producto radica en que, aunque la época navideña es una de las más felices puede convertirse en una verdadera tragedia, ya que el árbol tarda en quemarse en tan sólo 45 segundos.

También explicó cómo funcionaba la idea original “era una esfera que tenía un mecanismo con detección de calor y en el interior tenía un resorte a presión, que empujaba una espuma, que se utiliza generalmente para apagar incendios muy pesados y tiene salidas pensadas en 360°, para que de alguna manera tener un mayor alcance de cobertura y evitar que el fuego se propague”.

Ahora la pieza evolucionó con ayuda de algunos investigadores especalizados “lo que hicimos ahora es ponerle un detector de luz infrarroja, que con sólo un chispazo se activa en 1.5 segundos. Es un kit de dos esferas y una estrellita de Navidad, que al activarse una, se sincroniza todo el sistema”, comentó Iván.

“La estrella tiene un alcance de 1.20 metros y las esferas apagan los puntos de ignición en el árbol; están elaboradas con material resistente a altas temperaturas, tienen 9 cm de diámetro”, reveló.

Tanto la estrella como las esferas se colocan en el árbol navideño, y en caso de haber un punto de ignición éstas lo atacan inmediatamente. El objetivo es hacer que un tradicional adorno navideño se convierta en el futuro de la extinción de incendios, sin necesidad de alguna intervención humana, ya que lo más importante en un incendio es el tipo y el tiempo de respuesta.

Destacó que la espuma es un material biodegradable. “El futuro contra el combate de incendios es que no exista la intervención humana”.

Estas mentes creativas han conquistado la edición 29 del Festival Círculo de Oro, el certamen que reconoce el talento de las agencias de publicidad en México, quien otorgó el Grand Prix en la categoría de Innovación y ahora luchan por ganar en el Festival de Cannes en la categoría de Early Stage Technology en Innovación, que se celebrará en Francia del 17 al 21 de junio.

“Queremos que esto trascienda y que lo podamos transformar en otros objetos decorativos con precio justo y racional, y que la gente se pueda sentir tranquila y protegida”, concluyó Wacha.