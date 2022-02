Crush, bestie, ganado o novios... ¿Qué tipo de relación tienes?

Las relaciones entre dos - o más - personas que se quieren siempre han existido, sin embargo, las formas de nombrar los lazos afectivos han ido cambiando conforme pasan los años y más con la llegada de las redes sociales.

En México, la forma de llamar el amor ha ido evolucionando con cada generación, y es que nuestros abuelos no usan las mismas palabras para definir relaciones de amistad o amorosas.

En conmemoración del mes del amor, lingüistas de la plataforma de aprendizaje de idiomas, Babbel, analizaron las palabras y expresiones más usadas para definir una relación además de las ya conocidas por todos como: novios, amantes, esposos o amigos.

Crush: Es el término con que los millenials se refieren a un amor platónico, idealizado o que es inalcanzable. Aplica para el ámbito personal o también para cuando se tiene la fantasía de ser pareja de un cantante o actor famoso.

Amigo con derechos: Es aquella persona con la que se puede pasar la frontera de la amistad y llevar el contacto físico más alla, incluso en lo sexual, pero sin el compromiso que conlleva tener una relación formal de novios. También nombrado como "amigovio"

Bromance / Womance: ¿Tienes un mejor amigo o amiga con el que tienes una relación realmente fuerte sin llegar a lo sexual? Bueno, de eso se trata el concepto. Derivado del inglés “brother”, hermano y “woman” que significa Mujer y la terminación de “romance”.

Peoresnada: Seguramente has escuchado esta palabra, se refiere a la persona que está contigo con tal de no estar solo y tener “al menos” un novio o novia que te ponga atención. Aplica también cuando tenemos una relación donde aclaramos que "salimos" con alguien sin exaltar el hecho de ser algo más.

Juntados: Es la manera coloquial de decir cuando una pareja vive en unión libre sin estar casados. En México anticipa que al menos momentáneamente no hay interés de una ceremonia de matrimonio ya sea civil o religiosa.

SO: Acrónimo derivado de la frase en inglés “Significant Other” que significa “pareja”; usado para no entrar en detalles de la relación que se tiene. En Internet es común leer frases del tipo "voy a salir con mi SO", o "saldré a comer con mi SO"

BAE: Otro acrónimo derivado del inglés "Before anyone else" que significa “antes que nadie”. Usado por los millenials para referirse a alguien especial que se quiere o se ama encima de todo.

Poliamor: Es un concepto que implica que varias personas se involucren eun una relación amorosa y sexual. No se debe confundir con el "intercambio de parejas" o movimiento "swinger". Pueden ser relaciones que duren muchos años ya que todos tienen el conocimiento de los implicados e involucran sentimientos.

Friendzone: Significa literalmente “Zona de Amigos”, y es un apartado al que a la mayoría no nos gustaría entrar. Es definida como la situación en donde uno de los dos integrantes de una amistad siente un interés amoroso por el otro sin ser correspondido, y con pocas o nulas posibilidades de llegar a una relación de pareja.

Los extras:

Ganado: De unos años para acá se usa el término para referirse a la relación que tiene una persona con varios pretendientes a los que les da entrada e incluso llega a mantener relaciones sexuales. Si evoluciona, puede ser noviazgo y ya implica deshacerse del resto del "ganado".

Bestie: Se refiere a la relación de amistad que mantienen dos personas; sin embargo, se trata de mejores amigos. Viene del inglés "Best friend"

Términos norteños:

Canco o trampe: Hace algunos años los millenials solían nombrarlo con la palabra inglesa "free" (libre), en Chihuahua se refiere a la relación donde dos personas pueden mantener relaciones sexuales o cariñosas sin tener una relación seria. Pueden salir sin ningún tipo de compromisos evitando las formalidades de un noviazgo. Es una relación menos estrecha que los amigos con derecho.

