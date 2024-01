Costumbre o crueldad: los países donde aún es legal comer carne de perro

Tras varios años de lucha por los derechos de los animales, finalmente se prohibió en Corea del Sur la venta, cría y la matanza de perros para el consumo humano, la cual llevaba años siendo una costumbre principalmente entre las generaciones más longevas.

En contraparte, los más jóvenes consideran esta costumbre como vergonzosa y es que muchos los han adoptado y ahora forman parte de su familia, por lo que comerlos no les pasa por la cabeza.

Pese a ello, aún hay países donde comer carne de perro es algo normal; si deseas conocer más, aquí te contamos sobre otros países que aún consumen caninos.

Cifras de la ONG Humane Society International señalan que al menos 30 millones de perros son sacrificados cada año en Asia y está vigente en China, India, Vietnam, Filipinas, Camboya e Indonesia.

En China es normal ver puestos donde venden carne de perro en provincias del sur del país, una de ellas es Yulin que incluso cada verano celebra un festival dedicado a ingerir perros.

En la India el consumo de carne de perro solo se ve en ciertas tribus y en ubicaciones muy precisas como Mizoram, Nagaland y Manipur. Si bien intentó ser prohibido, la justicia de aquel país lo impidió ya que era bien visto en la sociedad.

En Corea del Sur se ha logrado que la carne de perro sea prohibida para su comercialización. Foto: EFE

En Indonesia comer carne canina es legal entre grupos étnicos no musulmanes, tal como los Célebes o las Malucas. Una anécdota curiosa es que en su libro "Dreams from my father", el expediente de Estados Unidos, Barack Obama, admitió haber comido carne de perro cuando era joven. Pese a ello, se han comenzado a fomentar medidas restrictivas, como pasó con en el mercado de Tomohon en Célebes, donde se encuentra la venta de carne de perro. Ahí, activistas lanzaron una campaña contra la venta de carne canina; sin embargo, tiene mucha aceptación entre los indonesios.

Aunque las esperanzas se vean lejanas, en otros países como en Tailandia se prohibió la venta y el consumo de carne de perro en 2014. No obstante, la práctica continúa de manera marginal en el noreste del país, y está más extendida en Camboya, excepto en la provincia de Siem Reap, donde es ilegal.

¿Qué dicen los defensores? Los consumidores de perro alegan que es un animal como otro cualquiera, ya sea pollo o res. Aseguran también que su carne tiene propiedades terapéuticas o incluso afrodisíacas.

No sólo en los países asiáticos se come perro, también en Suiza y algunas tribus de Estados Unidos solían comer. En Suiza se calcula que al menos 3 por ciento de la población come carne de perro, mientras que en el país del norte, varias recetas de la tribu Kickapoo llevan carne de este animal.