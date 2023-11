Multimillonario secreto: cuidador de parques en EU hereda fortuna a su comunidad

Muchos no esperaban que un humilde cuidador de casas móviles en un parque de Hinsdale, New Hampshire, tuviera una fortuna oculta. Siempre se veía a Geoffrey Holt con ropa usada y trabajando sobre su máquina para cortar el pasto, leyendo los periódicos o dando paseos en bicicleta.

"Parecía tener lo que quería, pero no quería mucho", dijo Edwin "Smokey" Smith, el mejor amigo de Holt para CBS News.

El sencillo cuidador falleció a principios del 2023 pero ocultaba un gran secreto, era multimillonario y lo mejor de todo fue que donó gran parte a su comunidad. Aquí te contamos la historia de Geoffrey Holt.

El humilde millonario

Al morir Holt dejó un testamento donde indicaba que sus 3.8 millones de dólares tenían que ser donados al poblado de Hinsdale para beneficiar a 4 mil 200 personas en materia de salud, educación, recreación y cultura.

“No creo que nadie tuviera idea de que tenía tanto éxito. Sé que no tenía mucha familia, pero aun así, dejarla en manos de la ciudad donde vivía. Es un tremendo regalo". dijo Steve Diorio, presidente del consejo de selección de la ciudad.

En dicho poblado ubicado a un lado del río Connecticut, entre Vermont y Massachusetts, se dedican a la pesca, senderismo y a pequeños negocios que venden granos. Si bien aún no se sabe que se hará con el dinero, los habitantes han propuesto que el dinero se utilice para darle mantenimiento al reloj del ayuntamiento, restauración de edificios o una máquina de conteo de votos.

Edwin "Smokey" Smith se convirtió en el albacea de la herencia de Holt y cuenta que quedó sorprendido al ver que todo el dinero se destinaría al pueblo. Incluso, una de las primeras inversiones fue para las telecomunicaciones.

Su mejor amigo sabía que Holt era una gran coleccionista. En su hogar tenía libros de historia, coches, trenes y discos, además era un inversionista y que sólo estaba viviendo una vida tranquila cerca del río Connecticut.

“Él siempre me dijo que su principal objetivo en la vida era asegurarse de que nadie notara nada", dijo su hija Alison. Por si no fuera más sorprendente, Holt sirvió en 1968 a la Marina de los EU y después obtuvo una maestría en la universidad donde su padre daba clases.

"Creo que para Geoff, cortar el césped era una forma de relajarse, era una forma de conectarse con el aire libre. Creo que lo vio como un servicio a las personas que le importaban, que eran las personas en el parque de casas rodantes que creo que realmente le agradaban porque no eran personas elegantes", dijo el terapeuta Jim Ferry, quien atendió a Holt en sus últimos años.









