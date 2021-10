Curiosidades de Wonder Woman a 80 años de su creación

Para Diana Themyscira, alias Mujer Maravilla, los años pasan de largo y sigue tras su lucha por el combate a criminales y su misión por salvar al mundo, como lo hizo desde su primera aparición en 1941 en 'All Star Comics #8. Desde ese entonces su presencia en la cultura pop es de gran impacto a través de su mensaje de fortaleza y justicia.

A continuación te compartimos algunos datos curiosos sobre esta superheroína.

Dos mujeres inspiraron al creador de la Mujer Maravilla

La Mujer Maravilla fue creada por el doctor William Marston, un psicólogo que estuvo muy influenciado por dos mujeres: su esposa Elizabeth Holloway y su compañera de vida poliamorosa, Mary Olive Byrne. Una singular historia fue llevada al cine: "Professor Marston and the Wonder Women" de 2017, dirigida por Angela Robinson.

El doctor Marston, fue quien ideó la creación del lazo de la verdad de la princesa Diana. Quien se inspiró bajo la idea de crear un instrumento que obligara a otras personas a no mentir. Mientras estudiaba su doctorado en Psicología en Harvard, desarrolló uno de los primeros polígrafos.

Los elementos de su atuendo como la combinación de colores, las estrellas, los brazaletes y la tiara, ha permanecido. El emblema de su pecho es un águila calva americana, símbolo de patriotismo, y lo que parece ser una falda es en realidad un pantalón corto. En sus inicios llevaba rizos de los años 40, un peinado muy popular entre las mujeres de entonces.

Mujer Maravilla: De la TV, al cine y a las Naciones Unidas

No solo por la interpretación en la televisión de Lynda Carter ha sido memorable, también la Mujer Maravilla ha destacado en el cine. "Wonder Woman", de 2017, fue la primera película de superhéroes dirigida por una mujer: Patty Jenkins.

Además es la segunda directora que dirige una película con un presupuesto de más de 100 millones de dólares. La primera fue Kathryn Bigelow, en 2002.

En 2016, las Naciones Unidas nombraron a la Mujer Maravilla como embajadora honoraria para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Sin embargo, dos meses después el reconocimiento fue retirado ante quejas por la excesiva sexualización del personaje.