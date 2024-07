Cypress Hill hace realidad un capítulo de Los Simpsons de hace 28 años

Los Simpsons volvieron a hacerlo, en un capítulo transmitido hace exactamente 28 años, bromeaban con que la banda de hip hop, Cypress Hill, tocaba con la Orquesta Sinfónica de Londres, y ya sucedió en la vida real.

Los integrantes de la banda, B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y Bobo dieron a conocer en sus redes sociales que por fin harían realidad la petición de sus fans de escucharlos tocar con la sinfónica londinense.

El concierto se llevó a cabo el 10 de julio en el Royal Albert Hall con miles de fanáticos que disfrutaron del concierto.

“Esta noche estamos rockeando con @londonsymphony en @RoyalAlbertHall . Inspirados por @TheSimpsons a través del episodio “Homerpalooza”. La idea de hacer este espectáculo ha sido una conversación durante varios años. Afortunadamente, el destino quiso que esta noche cumpliéramos este objetivo. Con cariño a todos los que vienen a vivir esta experiencia”, publicó B-Real, integrante del grupo estadounidense, en su cuenta de X.

En una entrevista para la radio BBC, el mismo artista resaltó que el hip hop era un género musical con cualidades para ser interpretado al estilo de la música clásica.

“Esto demuestra la adaptabilidad del hip-hop, que está hecho de todas las formas musicales, que en realidad podría ser recreado a partir de la forma más antigua de música”, dijo B-Real.

¿Cómo se llama el episodio de Los Simpsons con Cypress Hill?

El capítulo de Los Simpsons donde Cypress Hill apareció se llamó “Homerpalooza” y fue transmitido en 1996.

En la caricatura, Homero lleva a su familia al festival de música en donde el grupo californiano es parte del cartel.

El resto del episodio muestra como tras bambalinas aparecen integrantes de la orquesta con un hombre que anuncia la llegada de los músicos.

“Alguien ordenó a la Orquesta Sinfónica de Londres.¿Tal vez estaban volando? Cypress Hill, estoy mirando hacia ustedes", dice el personaje.

Después, la orquesta británica comienza a tocar sus instrumentos mientras los cantantes de hip-hop comienzan a cantar.

“Esto me gusta”, dice Marge mientras ve el espectáculo de Cypres Hill.

El 10 de julio pasado, cuando la realidad superó a la ficción, el concierto de Cypres Hill en Londres estuvo dirigido por el director de orquesta Troy Miller quien realizó “arreglos orquestales únicos” de éxitos como “Insane in the Brain” y “I Wanna Get High”.

Cypres Hill ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood , además, han conseguido tres nominaciones a los premios Grammy.