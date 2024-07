De Maya Kowalski a Jeffrey Dahmer, los casos más extraños que cobraron fama por series y documentales

Netflix tiene un amplio catálogo de series y documentales para disfrutar durante el tiempo libre. Este, al igual que otras plataformas de streaming, ofrecen contenidos que van desde biografías de famosos, hasta casos extraños.

Entre ellos destaca la serie Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer inspirada en el caso del asesino en serie y agresor sexual que mató y desmembró a 17 hombres. O bien, el caso de Maya Kowalski, cuya madre se suicidó por ser acusada falsamente de abusar de su hija enferma.

Sin olvidar el caso de Gypsy Rose Blanchard, a quien su madre le causaba enfermedades para conseguir atención, dinero y viajes gratis. O bien, el caso de Shannan Watts, quien desapareció junto con sus hijas pequeñas y su esposo pedía ayuda en las noticias, pese a haberlas asesinado.

Jeffrey Dahmer, el “carnicero” que descuartizaba y guardaba a en refrigerador a víctimas

El caso de Jeffrey Lionel Dahmer fue inspiración de Netflix para la serie Las cintas de Jeffrey Dahmer. El también conocido como el “carnicero de Milwaukee” es considerado como uno de los asesinos seriales más prolíficos.

Dahmer no solo asesinaba a sus víctimas, sino también las descuartizaba, cometía necrofilia, canibalismo e incluso utilizó un contenedor lleno de ácido para disolver los cuerpos, los cuales estaban al lado de su cama.

El asesino levantó sospechas debido a que en Milwaukee, Estados Unidos, hubo diversos registros de desapariciones de hombres y jóvenes de raza negra e hispana, las víctimas que le atraían.

Maya Kowalski: su madre se suicidió por ser acusada falsamente de abusar de ella

El caso de Maya Kowalski fue inspiración para el documental Take Care Of Maya, en el cual relatan como la madre de la niña se suicidó debido a que fue acusada falsamente de agredir y secuestrar a la menor.

Todo inició cuando Maya Kowalski fue retenida en un hospital de Estados Unidos debido a que creían que la madre la medicaba irresponsablemente con ketamina, pues la niña padecía el síndrome de dolor regional complejo.

El hospital consideraba que Beata, madre de Maya, tenía el síndrome de Munchausen, trastorno mental que hace que las madres abusen de sus hijos. Tras ello, las separaron y, luego de 87 días, la madre se suicidó argumentando que: “Lo siento, pero ya no puedo soportar el dolor de estar lejos de Maya y ser tratada como una criminal”.

Gypsy Rose Blanchard, quien mandó a matar a su madre por fingir que tenía leucemia

Gypsy Rose Blanchard es una mujer que mandó a matar a su madre después de descubrir que esta le hacía fingir que padecía leucemia, distrofia muscular y otras enfermedades graves.

La madre le producía los malestares debido a que buscaba la compasión por su hija para obtener beneficios económicos. Sin motivo, la sometió a diversas cirugías, hasta que ella comprendió que no estaba enferma y todo era causado para que su mamá se beneficiara de ello. Por lo que hizo que su novio la matara.

Shannan Watts, la mujer que fue asesinada por su esposo, quien fingía buscarla

El Caso de Shannan Watts inspiró a Netflix para el documental Caso Watts: el padre homicida. En el abordan la historia de la mujer que desapareció junto con sus hijas, al ser asesinada por su esposo.

El esposo fingía buscarla, pero él fue el responsable de la muerte de las tres, pues las estranguló porque, de acuerdo con las hipótesis, quería iniciar una nueva vida con una mujer joven.