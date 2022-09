Orgullo mexicano: De mi Rancho a tu Cocina es más visto que Gordon Ramsay en YouTube

La abuelita más querida de todo YouTube es reconocida por Latinometrics como la poseedora de uno de los canales más populares de cocina en la famosa plataforma de videos.

La compañía dedicada a visualizaciones de datos e información sobre nuevas empresas, mercados y tendencias de América Latina, realizó una investigación de los canales de cocina con más vistas en sus últimos 25 videos hasta el pasado 4 de septiembre.

Mediante una gráfica, relevaron que el canal de Doña Ángela, De mi Rancho a tu Cocina, posee el puesto número cuatro de los más visto, dejando por debajo a canales de habla anglosajona como: Martha Stewart, New York Times Cooking, ChefSteps, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Italia Squisita, Sam de Cooking Guy, y bon appétit.

(1/9) Gordon Ramsay and Martha Stewart are being outperformed by Doña Angela, a grandma from rural Mexico and her daughter’s phone camera. pic.twitter.com/bsj9J6XJs2 — Latinometrics (@LatamData) September 7, 2022

A través de Facebook, Doña Ángela compartió la gráfica de Latinometrics y agradeció a sus seguidores por el apoyo que ha recibido.

¿Quién es Doña Ángela?

Doña Ángela es la propietaria del canal De mi Rancho a tu Cocina, es originaria de Rancho Pablo Cuin en el municipio Ario de Rosales, ubicado en el estado de Michoacán, México, desde donde graba y transmite todos sus videos con ayuda de su hija.

Junta poco más de las 300 mil visualizaciones en tan solo sus últimos 25 videos, sin embargo, su comunidad es bastante grande.

El canal se creó el 17 agosto del 2019, y actualmente en YouTube cuenta con más de 4 millones de suscriptores, algunos de sus videos juntan más de 10 millones de visualizaciones y de acuerdo a las estadísticas de YouTube, el total de vistas de su canal es de 396,050,267 (Trescientos noventa y seis millones cincuenta mil doscientos sesenta y siente).

Además, Doña Ángela apareció en la revista Forbes México en su edición de junio del 2020 como uno de las "Mujeres Poderosas del 2020" donde se le reconoce por "promover la cocina rural con ingredientes del campo".

Todos estos logros la han llevado a ser querida por una gran comunidad que se interesa por recrear todas sus deliciosas recetas de la manera más tradicional.

