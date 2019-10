Ni tan exclusivo, Death Stranding llegará también a la PC

El lanzamiento más importante del sector de los videojuegos de este año, "Death Stranding", que verá la luz el próximo 8 de noviembre, llegará a PC en verano de 2020, según ha anunciado el estudio de Hideo Kojima en su cuenta de Twitter.

El lanzamiento había sido anunciado únicamente para PlayStation. La última creación de Hideo Kojima, inventor de la saga "Metal Gear", contará con los actores Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Norman Reedus y la actuación especial de Guillermo del Toro.

Las primeras imágenes reveladas de "Death Stranding" muestran una historia de ciencia ficción, donde los jugadores se ponen en la piel de Sam Bridges para recorrer una nación devastada. El objetivo es unir una sociedad fragmentada para salvarla de la extinción inminente.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) October 28, 2019

El nuevo trabajo de Kojima, uno de los creadores más respetados del sector, ha generado muchas expectativas y la crítica apunta a que podría alumbrar un nuevo género dentro del sector.

