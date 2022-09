Destinos mexicanos para experimentar el ecoturismo

Frente a la emergencia climática el mundo ha modificado y mejorado su estilo de vida para proteger el entorno, y una de las soluciones que se han implementado, son los destinos enfocados en la sostenibilidad. Y si eres de los que les gusta recorrer el mundo, ¿Por qué no viajar de forma verde? incluso con lo que llevas en la maleta.

Según la Secretaría de Turismo Federal, México alberga el 12% de la biodiversidad del planeta, ocupando el quinto lugar a nivel mundial, y 35 sitios han sido nombrados Patrimonio Mundial por la Unesco, ocupando la primera posición en América y la séptima a nivel global. Aunado a ello, en los últimos años los destinos ecoturísticos han demostrado la importancia de hacer las cosas de manera diferente.

El turismo responsable tiene como eje principal la conservación a largo plazo del entorno natural sin explotar ni dejar huella negativa, así como impulsar el respeto y la economía de la gente local y su cultura. Algunas de las medidas que se pueden tomar son: evitar plásticos de un solo uso o evitar los bloqueadores solares que dañan a la fauna marina.

Así es que una escapadita de fin de semana no le cae mal a nadie, aprovecha para salir de la rutina y visitar algún lugar de esta lista, donde sabremos que encontrarás actividades responsables al aire libre.

En 2021 y 2022 el turismo basado en la naturaleza ocupa algunas de las principales tendencias de viaje / Creative Commons

¿Cómo identificar un destino comprometido con el ecoturismo?

Sus principales características son:

Tienen actividades sustentables: El lugar respeta y contribuye al medio ambiente, y la cultura de sus alrededores. Se asegura del futuro del ecosistema. Se preocupan por su impacto: Deben estar comprometidos en reducir las emisiones de CO2 a través de sus instalaciones, así como inversiones tecnológicas. Aprovechan aguas tratadas, hacen uso de productos libres de químicos, llaves ahorradoras, huertos orgánicos, entre otros. Tiene un efecto económico: Logra un equilibrio al involucrar a personas locales, asegurando así, ingresos durante todo el año. Ayuda a preservar tradiciones: Como recetas de cocina, bailes, así como distintos tipos de representaciones de cultura local.

Más de 176 áreas naturales protegidas existen en México / Creative Commons

Destinos

Rancho El Paraíso

La sierra nororiental es una de las principales regiones con mayor riqueza para realizar turismo de naturaleza en Puebla, tal es el caso del rancho El Paraíso, un centro ecoturístico, ubicado en el municipio de Ayotoxco de Guerrero, enfocado al manejo responsable de los recursos naturales con los que cuenta esta zona.

Desde 2008, este sitio presta sus servicios de turismo, y en él podrás encontrar todo para un fin de semana relajado y alejado del ruido de la ciudad: área de cabañas, hotel, restaurante, albercas, áreas de esparcimiento, con palapas, un hamaquero, sillas y camastros para la comodidad de los visitantes; si de actividades recreativas hablamos, en este rancho podrás realizar cabalgatas, paseos a pie y durante la noche continuar la convivencia alrededor de fogatas.

La Huasteca Potosina

Uno de los destinos más conocidos de la República. Este lugar 100% natural tiene distintas actividades enfocadas al ecoturismo. Podrás realizar caminatas rodeadas de preciosos senderos con diversidad de flora y fauna, y conocer sus principales atractivos como el Sótano de las Golondrinas, Puente de Dios, Río Micos, el Cañón del Pinihuán y Tampaón. Algunas de las experiencias que hay son: rapel, buceo, cañonismo, escalada, tirolesa, ciclismo, kayakismo y salto en cascada y deportes como el tubing, el rafting o el rappel. Puedes encontrar detalles gastronómicos, de hospedaje, e incluso paquetes en visitasanluispotosi.com

Balneario natural Los Ahuehuetes

Los Ahuhuetes es un paradisiaco balneario natural de Puebla y uno de los atractivos más importantes de la zona sur del estado, pues se trata de un manantial cristalino que forma varias albercas –tanto para niños como adultos- que se rodean de gigantes árboles, ubicado en San Miguel Ayotla, entre los municipios de Tepeojuma y San Felipe Xochiltepec, a tan solo una hora de la capital Poblana y cerca de Izúcar de Matamoros.

El nombre del sitio, se deriva del nacimiento de los árboles de la zona que se llaman ahuehuetes, y en él podrás asistir con toda tu familia para nadar entre sus aguas cristalinas o explorar la naturaleza a través de la renta de cuatrimotos, también se puede acampar, comer alrededor y asar carne, con la autorización de los encargados del lugar; platicar sobre este lugar es una cosa, pero visitarlo, definitivamente es una experiencia única.

Bosques de Michoacán

De noviembre a marzo, los coloridos bosques de Michoacán se llenan de un espectáculo inigualable: el recibir la migración de la mariposa Monarca. Este insecto viene desde Canadá, hasta sus santuarios ubicados en Sierra Chincua, El Rosarito y Cerro Pellón. Cada año se dan cita más de un billón de mariposas buscando el mejor clima, pero también agua, silencio absoluto y limpieza de las zonas de hibernación, por lo tanto, la página oficial de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna recomienda que los visitantes no lleven aparatos de sonido o cualquier aparato que los emita, así como conservar los riachuelos y arroyos, y no tirar basura. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca está localizada en la parte este del estado de Michoacán y parte del oeste del Estado de México en la zona central, y es reconocida por la UNESCO como un Bien de Patrimonio Mundial Natural.

Algunas de las experiencias que tiene el parque, son: senderismo, investigación, fotografía de paisaje, entre otras. Para no afectar la flora y fauna, te sugerimos recorrer el lugar a pie o en bicicleta.

Rancho Lavanda

Ubicado en Mineral de Pozos, Guanajuato, existe desde hace más de 10 años, pero abierto al público tiene alrededor de cinco años. Consta de ocho hectáreas y ahí se reproducen tres especies de lavanda, desde la germinación en vivero hasta que se siembra, crece y florece. Y se trata de un rancho orgánico, dado que no usan fertilización artificial. Aquí hacen hamburguesas, roles de canela, cocadas, paletas y mieles con lavanda. Además de carnes asadas, pescado o pechuga sazonadas con dicha flor. Asimismo, cuentan con una cerveza artesanal.

El acceso a Rancho Lavanda cuesta 30 pesos, no se permite la entrada de mascotas, y la mejor época para ver el campo totalmente morado (y hacerte una foto) es mayo, junio, julio y agosto, justo en la temporada de lluvias.

XOCHIMILCO

El proyecto sustentable llamadoArca Tierra te llevará a vivir un amanecer en los canales de Xochimilco. Este colectivo busca promover los principios históricos de la agricultura en la ciudad. La actividad comienza alas 6 am para realizar un recorrido que termina en desayuno con cosecha del día. También puedes darte una vuelta por los cultivos de vegetales y flores.

Consejos para ser un turista responsable

Visita destinos protegidos: Los proyectos deben de estar incluidos en planes de conservación, así se podrán seguir generando ingresos.

Viaja ligero: De esta manera limitaras los residuos que generes.

Elige un alojamiento consciente: Que sea principalmente amigable con la naturaleza y tenga una política medioambiental, como ahorro de energía y agua.

Compra productos locales: Consume productos elaborados en el lugar que visites, desde la oferta gastronómica, hasta artesanías.

Utiliza transporte local: Opta por servicios como taxis, guías de turistas, y más.

Respeta todo a tu alrededor: Disfruta sin molestar o tocar a la flora y fauna del lugar.

Ayuda en su conservación: Infórmate de las propuestas que no lucran y están a favor de conservar el espacio.

Maleta ecológica

¿Qué empacar?

Trajes de baño sostenibles: En Makia Swimwear todos están hechos de una tela creada con redes de pesca recicladas. Una alternativa básica para comenzar un clóset verde. Destacados:

Productos biodegradables: Como protectores solares sólidos, shampoo y acondicionador. Recuerda no entrar al agua con maquillaje, gel o cremas.

Utensilios para dejar de generar basura: Para evitar el uso de desechables, no olvides cargar con una tote bag, así como tus propios cubiertos de manera y popote de silicón.

Ropa básica y versátil: Elige piezas que puedan combinarse fácilmente y se presten a utilizarse en cualquier actividad. Selecciona colores neutros y telas ligeras.

El turista del futuro es ético, cultural y explorador, y ya se manifiesta con un 15% en el Caribe Mexicano / Creative Commons

