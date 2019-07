¿Se fue al cielo de los peludos? Convierte las cenizas de tu mascota en un colgante

La muerte de nuestro mejor amigo peludo, siempre será una experiencia dolorosa, no más juegos, no más pláticas, no más caminatas por la tarde ni más recibimientos efusivos como si hubiera pasado mucho tiempo de no verte.

Acostumbrarte a no verlo más puede resultar muy difícil pero ahora puedes llevar a tu perro contigo en todo momento, aunque no físicamente pero si con un colgante hecho con sus cenizas.

Quizá te parezca una idea descabellada, ya que lo que se acostumbra es enterrarlo en el patio trasero de nuestra casa o guardar sus cenizas en una cajita, pero si lo piensas bien, transformar sus cenizas en un colgante puede ser una buena idea para mantener vivo su recuerdo.

Y para ello, existe una tienda en línea, llamada Davenport Memorial Glass que te ofrece convertir sus cenizas en un recuerdo de cristal, capturando físicamente un momento para que recuerdes el tiempo que pasaron juntos.

Aquí te compartimos algunos de ellos.

¿Qué te parecieron?... ¡Geniales, no!

Si quieres conocer más detalles sobre esta nueva moda, puedes contactarlos en su página web davenportmemorialglass.com