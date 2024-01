Disco para adultos mayores que abre de día es un éxito en Reino Unido

Adaptarse a los distintos tiempos de la vida es algo crucial para seguir disfrutando de buenos momentos de diversión y para despejarnos, así lo entendió un antro en Reino Unido, el cual, a diferencia de los demás, abre de noche y tiene un límite de edad distinto a los demás.

El antro británico tiene nombre de Day Fever, haciendo alusión a Night Fever de los Bee Gees, ha llamado la atención de adultos jóvenes y adultos mayores, pues además de su horario, sólo permite la entrada a partir de los 30 años de edad.

Esta innovadora idea surgió de la actriz Vicky McClure y Jonny Owen, ambos ligados al mundo del cine inglés. De acuerdo con la BBC, creyeron que sería un gran proyecto darle vuelta a lo establecido, divertirse en el día, llegar a casa a tiempo y dormir como se debe para no llegar cansados y crudos al trabajo.

El cineasta explicó que Day Fever es un club nocturno para gente de cierta edad. "Para mí ahora se trata de salir todo el día y pensé que hay un mercado real para personas con una vibra similar", explicó Owen para la BBC.

La entrada a Day Fever es a partir de las 14:00 y la última entrada es hasta las 16:00 horas, además, a quienes quieran asistir, deben hacerlo con cierto código de vestimenta, uno elegante.

Jonny Owen y Vicky McClure contaron a la BBC que su apertura fue un éxito en el Ayuntamiento de Sheffield, pues en tan sólo 48 horas se agotaron los boletos para el evento diurno.

Day Fever no se limita a un lugar en especifico, pues ahora está entre sus planes llevarlo a lugares como Nottingham, Londres y Manchester, incluso para los dos primeras ciudades mencionadas ya se agotaron los boletos.

"Nos encantaría verlo en diferentes ciudades para que todos tengan acceso y estamos recibiendo muchos mensajes en nuestras redes sociales pidiéndonos que se lo llevemos" dijo McClure a la BBC.

Destacar que Vicky McClure es una actriz que tiene entre sus grandes reconocimientos un premio BAFTA por su destacado papel en This is England. Por otro lado, Jonny Owen es un cineasta que en su mejor momento ganó un BAFTA por el documental The Aberfan Disaster, documental que narra el colapso de una mina en Gales.