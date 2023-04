Atracción con forma de dragón en Disneyland de California se incendia (Video)

La atracción de un enorme dragón en el parque temático de Disney en Anaheim, California, se incendió la noche del sábado sin dejar heridos, según informaron las autoridades, que investigan las causas.

Las redes sociales muestran imágenes de la cabeza del dragón de "Fantasmic!" en llamas, las cuales se iban extendiendo a toda la estructura.

Los visitantes fueron evacuados de la isla Tom Sawyer, donde se presenta el espectáculo, según informó Disneyland.

"Vimos algunas pequeñas explosiones saliendo de la cabeza, y luego, de repente, todo el dragón fue engullido, y luego, de repente, el trabajador (de Disney) comenzó a salir escoltando a todos por seguridad", dijo una visitante al canal ABC.

Fantastic Fantasmic fail - wow! #fantasmic #disneyland pic.twitter.com/MZhNJhEXrB — JessicaT (@Ms_JessicaT) April 23, 2023

La atracción "Fantasmic!", de unos 13 metros, debutó en Disneyland en 1992 y se presenta dos veces por noche en la isla de Tom Sawyer.

Moments before the whole dragon caught on fire 🔥 😬 #DisneyOnFire #disneyland #Fantasmic pic.twitter.com/aWkoqHmLUG — MR.B1ZZ.eth (@LearnThisBiz) April 23, 2023

Usa efectos especiales de agua y fuego para contar la historia de Mickey Mouse como el aprendiz de brujo, intercalados con clips de películas clásicas de Disney.

Algunos usuarios aprovecharon el momento para hacer bromas y hasta se tomaron fotos mientras la atracción se incendiaba.

I don’t know who this guy is but he is a legend for this 🤣💀 #fantasmic #Disneyland pic.twitter.com/5YfcJpTxyH — Rebecca Saryan (@chubecca) April 23, 2023

La construcción de Disneyland California comenzó el 16 de Julio de 1954 y tuvo un costo de 17 millones de dólares. Un año después el parque fue inaugurado.