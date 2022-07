Azul Portillo, la ilustradora detrás del doodle por el cumpleaños 90 de Quino

Como ya es costumbre, Google conmemora las efemérides con su doodle en la página principal del buscador, y este 17 de julio fue el turno del creador de Mafalda, Quino, pues este domingo estaría cumpliendo 90 años.

Sin embargo, a pesar de la popularidad de la que gozan los doodle, casi nunca sabemos quién está detrás de ellos, aunque gracias a las redes sociales en esta ocasión pasó contrario.

La artista detrás del reconocimiento de Google para Quino es la ilustradora argentina Azul Portillo, quien compartió a través de su cuenta en TikTok cómo fue el proceso para crear el dibujo que podemos ver en el buscador.

Según compartió la ilustradora, la idea de dibujar al papá de Mafalda frente a su escritorio la tomó de los autorretratos que el propio Quino realizaba.

Asimismo comento que después de presentar varias opciones el equipo de Google le pidió mezclar algunos elementos de las tres, lo que dió como resultado la ilustración final.

La artista comentó que era un sueño hecho realidad compartir este trabajo con las miles de personas que verán su representación Quino en el que sería su cumpleaños número 90.

Además de su trabajo con Google, Azul Portillo ha realizado ilustraciones para Facebook y el grupo editorial Penguin Random House.

¿Quién fue Quino?

Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932, año en el que sus padres españoles llegaron a Argentina.

“Mis padres eran inmigrantes andaluces (ama de casa y jefe de un bazar). Somos tres hermanos varones, cosa que lamenté mucho porque me hubiese gustado tener más mujeres en mi familia. Me llevo mejor con ellas que con los varones porque me gustan más, supongo”, relataba.

Su amor por el dibujo llegó cuando era sólo tenía tres años e influenciado por su tío: “Una noche cuando mis padres salieron al cine llamaron a mi tío Joaquín (pintor) a que nos viniera a cuidar. Como no había televisión se puso a dibujar. Yo tenía tres años y me quedé con la boca abierta. No podía creer que de un lápiz salía todo lo que uno quiera”.

El sobrenombre Quino surgió para distinguirlo de todos los Joaquines que había en su familia, sobre todo de su tío, el pintor y diseñador gráfico Joaquín Tejón, quien le ayudó a descubrir su amor por los dibujos.

¿Cómo se creó Mafalda?

Mafalda llegó a la vida de Quino a través de un encargo publicitario, lo que cambiaría su destino: una nueva línea de electrodomésticos llamada Mansfield estaba destinada a ser promocionada con un personaje que comenzara con "M", que finalmente no llegó a publicarse por el fracaso de la marca.

Lejos de meter aquellos frustrados dibujos en un cajón, Quino los rescató para sus siguientes trabajos en prensa.

"Mi mujer ha sido la clave para que Mafalda sea conocida", había dicho al dedicarle a Alicia Colombo el premio Príncipe de Asturias en 2014.

El nombre de Mafalda se le ocurrió cuando leyó en la novela de David Viñas, "Dar la cara", sobre una bebé llamada Mafalda, nombre que le parecía alegre y lo adopta para su protagonista.

Es así que Mafalda apareció por primera vez en Gregorio, el suplemento de humor de la revista Leoplán, para pasar a publicarse después de forma regular en otras publicaciones como Primera Plana y El Mundo, así como en libros recopilatorios.