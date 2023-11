Gracias por soñar en grande: joven Dorely Medina cuidará salud de astronautas en la NASA

Dorely Medina, de 18 años y oriunda de Nayarit, es una celebridad en redes sociales luego de que se diera a conocer que fue seleccionada para el International Air and Space, programa de la NASA al que solo entraron 60 jóvenes de todo el mundo.

Fue el pasado 13 de noviembre cuando la joven entró al programa y fue tanta su emoción que compartió la noticia en sus cuentas, además, dijo que fue muy duro haber sido seleccionada.

El objetivo del programa es diseñar un proyecto que pueda ser enviado a la Estación Espacial Internacional (ISS) y será un antecedente en su carrera para convertirse en una gran ingeniera o astronauta.

“Gracias por no rendirte”

“Día 1 representando a Nayarit en la NASA. Querida Dorely de 8 años: gracias por no rendirte, por soñar en grande, por no descansar hasta llegar hasta donde estamos hoy”, escribió emocionada en sus redes sociales.

“Se logró. Acabamos de llegar al U.S. Space and Rocket Center y jamás me había sentido tan viva en toda mi vida. Soy mexicana, nayarita y estoy en la NASA”, agregó.

Sólo 60 jóvenes fueron aceptados al programa, también conocido como STEM, está dedicado a la ingeniería espacial orientada a la aeronáutica, ciencia y matemáticas.

Dorely trabaja en el proyecto Astrocare, el cual está enfocado en la salud de los astronautas y tiene como objetivo monitorear permanentemente, y con sensores de alta tecnología, los signos vitales y la salud de los viajeros.

Junto a Katya Echazarreta, Dorely busca romper estereotipos y el machismo que impera en el mundo de la ciencia.

"Todas las mujeres que han logrado algo, que han salido de estos estereotipos, siento que no es suficiente que tú hayas llegado si no estás regresando con tu comunidad y con todas las niñas (...) hay que reconocer que nosotras no llegamos solitas, siempre hay que reconocer que alguien nos dio la mano en algún momento", dijo Katya en marzo pasado en un foro de la Unicef en México.

Pese a que cada vez más mujeres están involucradas en la aeronáutica y las ingenierías, es evidente que aún existe una gran brecha de género. Muestra de ello es el contraste de nombres de mujeres en comparación con los hombres, y cuya batalla comenzó con Valentina Tereshkova, quien a sus 26 años, se convirtió en la primera mujer en visitar el espacio exterior.









