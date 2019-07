Dos Hombres, el mezcal de "Jesse" y "Walter" de Breaking Bad

Los actores Bryan Cranston y Aaron Paul han quedado inmortalizados por ser los protagonistas de una de las mejores series de la historia, interpretando a Walter White/Heisenberg y a Jesse Pinkman respectivamente en Breaking Bad.

A lo largo de la serie, vimos dos negocios que eran sumamente redituables; ya te habíamos hablado cómo en Texas recrearon el restaurante Los Pollos Hermanos con mucho éxito. Ahora los dos "cocineros" vuelven a la acción pero con algo más... legal. via GIPHY

Los dos actores en diferentes ocasiones se han referido y hecho guiños a la película de la serie, además de tener un gusto por la cultura mexicana que nació a partir de ciertos temas desarrollados en la serie.



Foto: bryancranston | Instagram

Si bien la relación que tenían los personajes que interpretaban dentro de la serie era muy turbulenta, en la vida real los dos actores se llevan de lo mejor, a tal punto que acaban de concretar un nuevo proyecto que implica una bebida milenaria mexicana: El Mezcal.

Los dos actores viajaron al estado de Oaxaca el año pasado, sin dar pistas de realmente si se trataba de alguna visita de turismo, de negocios o locación para la película… hasta el día de hoy, se reveló que fueron a concretar el proyecto de su nueva línea de mezcal Dos Hombres. Ver esta publicación en Instagram A collaboration so smooth you can taste it. 🥃 24 hours people! Una publicación compartida por Bryan Cranston (@bryancranston) el 8 de Jul de 2019 a las 9:49 PDT

A través de su cuenta de Instagram, el actor Bryan Cranston dio toda la información sobre la marca, desde cómo nació la idea hasta cómo seleccionaron el lugar para que se llevará a cabo la cosecha, a continuación te compartimos el texto traducido: Ver esta publicación en Instagram Three years ago we sat in a sushi bar in New York. Talking about life and what we could possibly do down the road together. We had the time of our lives while shooting Breaking Bad and truly built a very special bond. Knowing that we couldn’t share the screen for quite a while - our thoughts turned to a new project. We sipped cocktails and thought about what it should be. The younger one looked at his drink and said, you know what we should do? We should do a really special Mezcal. The older one said, you mean the liquor with a worm at the bottom? Nah, that was just some bullshit gimmick, I mean real, artesanal Mezcal made by hand in Mexico. After that dinner we couldn’t get the idea out of our heads. So, we started traveling to Oaxaca to see if we could find it, and we mean it had to be “it,” something so damn good even people who don’t think they like Mezcal will love it. It had to be perfect or we weren’t going to do it. We searched high and low all over Oaxaca, met incredible people along the way and after a beautiful yet grueling search throughout that majestic landscape we believed we may have found our place. Our Mezcal. It was on a dirt-road, in a tiny village, hours away from the center of town, we found it and it was perfect. Holy shit it was perfect. We looked at each other and just simply nodded. This is it. We named it Dos Hombres - two guys on a quest. It’s been a long and crazy journey and we couldn’t be happier to share this with you and the rest of the world. We are crazy about the taste, the aroma, and the versatility of this smokey, age-old alcohol. Try it, and let us know what you think. We are certain you will love it. Well, that’s our story. What’s yours? Go to doshombres.com to get a bottle of your own. Follow us at @Doshombres and @Mezcal to hear more about Mezcal and Dos Hombres. — AP & BC Una publicación compartida por Bryan Cranston (@bryancranston) el 9 de Jul de 2019 a las 10:00 PDT

“Hace tres años nos sentamos en una barra de sushi en Nueva York. Hablábamos sobre la vida y la posibilidad de emprender un viaje juntos. Tuvimos el mejor momento de nuestras vidas grabando Breaking Bad y realmente construimos un lazo especial. Sabiendo que no podíamos compartir la pantalla por un tiempo, nuestros pensamientos se enfocaron a un nuevo proyecto.

Bebíamos nuestros cócteles y pensábamos en qué proyecto sería. Entonces Aaron (el más joven) miró su trago y dijo, ‘¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer un mezcal muy especial’. El más viejo (yo) dijo: ’¿Te refieres a una bebida con un gusano en el fondo? Nah, eso es un truco de mierda, me refiero a mezcal real, artesanal hecho a mano en México’.

Después de esa cena no pudimos quitarnos la idea de nuestras cabezas. Así que comenzamos a viajar a Oaxaca para ver si podíamos encontrar (el mezcal ideal) y realmente queríamos que fuera ‘ESO’, algo tan bueno que incluso la gente que no le gustaba el mezcal le gustara. Tenía que ser perfecto o de otra forma no lo haríamos.

Buscamos de arriba a abajo por todo Oaxaca, conocimos a personas increíbles y después de una búsqueda maravillosa y agotadora, encontramos el que creíamos era el lugar. Nuestro mezcal, iba a crecer en un camino sucio, en una pequeña villa, a horas del centro de Oaxaca. Cuando llegamos ahí lo que encontramos era perfecto. Dios mío era perfecto. Nos miramos y simplemente aceptamos. Esto es todo.

Lo nombramos Dos Hombres —dos hombres en una misión—. Ha sido un viaje largo y alocado y no podíamos estar más felices de compartir esto con ustedes y con el resto del mundo. Estamos locos por el sabor, el aroma y la versatilidad de este alcohol antiguo. Pruébenlo, y háganos saber qué piensan. Estamos seguros de que lo amarán”. Ver esta publicación en Instagram Even sooner Una publicación compartida por Bryan Cranston (@bryancranston) el 2 de Jul de 2019 a las 9:59 PDT

La villa está situada en San Luis del Río, Oaxaca, en un lugar que ellos aseguran ser el más ideal para la cosecha del agave.

¿Dónde se puede conseguir?

Si quieres degustar el mezcal que producirán Heisenberg y Jesse Pinkman, deberás ir al restaurante Four Season en la Ciudad de México, pues será el único lugar de venta física de la bebida; en Estados Unidos estará disponible en algunos seleccionados restaurantes, bares y tiendas de California y Nueva York, que puedes consultar aquí.

Y como estamos en la época del E-commerce, el mezcal también puede llegar a tu domicilio. El costo inicial es de 58 dólares, que significarían aproximadamente $1,100.00 pesos… a esa cantidad hay que sumarle los gastos de envío e impuestos, por lo que el precio final podría rondar entre $1,500.00 y $1,600.00 pesos. via GIPHY

Si quieres ser de los primeros en recibir tu botella de mezcal Dos Hermanos, puedes comprarlo aquí. via GIPHY

