10 animales que están en peligro crítico de extinción

Con información de AFP y EFE





De la Amazonia a Madagascar pasando por las Grandes Llanuras norteamericanas, en 2080 el cambio climático podría amenazar entre un cuarto y la mitad de las especies en 33 de las regiones más ricas en biodiversidad.

De acuerdo a un informe publicado por la revista Climate Change, si la temperatura media del planeta aumentase 4.5°C respeto a la era preindustrial, el escenario previsto por los científicos si no se hace nada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un 48% de especies podrían desaparecer en ciertas regiones.

Pero no hay que esperar al año 2080, según el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), existen en este instante 19 especies en peligro crítico de extinción, que están en mayor riesgo que otras bajo la misma categoría elaborada por la International Union for Conservation of Nature, que calculó en el 2014 que más de 2 mil 300 animales estaban en peligro crítico de extinción, junto con más de 2 mil 100 plantas.

La lista incluye a la vaquita marina, así como tres especies de rinoceronte, siete primates y cuatro grandes felinos.

1.- Elefante de Sumatra

2.- Gorila de la montaña

3.- Gorila occidental de la llanura

4.- Gorila oriental de las Tierras Bajas

5.- Gorila del río Cross

6.- Leopardo de Amur

7.- Marsopa negra o cerdo del Yangtze

8.- Rinoceronte de Java

9.- Rinoceronte negro

10.- Rinoceronte de Sumatra

11.- Saola

12.- Tigre malayo

13.- Tigre de Sumatra

14.- Tigre del sur de China

15.- Tortuga Carey

16.- Orangután

17.- Orangután de Borneo

18.- Orangután de Sumatra

19.- Vaquita marina





¿Y las jirafas?

La población mundial de jirafas cayó alrededor deun 40% en los últimos 30 años y se catalogó como especie "vulnerable" en la última Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).

La jirafa ha vivido una "disminución dramática" del número deejemplares de alrededor de un 36-40%, al pasar de unos 151.702-163.452 individuos en 1985 a 97.562 en2015, advierte en este estudio, la terceraversión en lo que va de año.

El animal vive en el África meridionaly oriental, con subpoblaciones aisladas más pequeñas enÁfrica occidental y central.

Entre las causas de esta reducción en los ejemplares, laIUCN identifica el aumento de la población humanaen sus hábitats, la caza ilegal, la expansión de la agricultura yla minería, el aumento del conflicto humano-vida silvestre y elmalestar civil.