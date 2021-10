Animales exóticos como mascotas

TOLUCA. Aunque pareciera que tener animales exóticos en casa es fácil, lo cierto es que no es así, pues los gastos cotidianos pueden elevarse según el tipo de ejemplar y su tamaño, la alimentación que tiene y el entorno que hay que adecuar para que tenga una vida cómoda.

A sus 12 años, Giancarlo Serrano recibió como regalo de cumpleaños un cocodrilo de pantano (también conocido como moreletti), ejemplar que le regaló un tío debido a que dos años antes comenzó a desarrollar su fascinación por mascotas nada comunes.

No obstante, los gastos se fueron elevando con el crecimiento del animal, motivo por el cual Gian tuvo que regalarlo a una persona que contaba con los recursos suficientes para darle la vida que se merecía.

“Le tuve que hacer un pequeño estanque y el cuidado sí fue un poco complicado, porque a final de cuentas, Toluca es un municipio frío, tuve que adaptar su estanque con calentadores para que no disminuyera demasiado su temperatura corporal y al final se lo regalé dos años después a un conocido que tiene un rancho, quien le adaptó un espacio mucho más grande como estanque y le siguió dando los cuidados necesarios”, indicó Giancarlo.

Entre las múltiples mascotas exóticas que ha tenido, destacan serpientes, halcones, aves de ornato, algunos anfibios, peces y otros reptiles.

La importancia del mercado legal

Al ser cuestionado sobre cuál ha sido el estatus legal de sus mascotas exóticas, Giancarlo Serrano expresó que todos los animales que ha poseído han sido adquiridos en el mercado legal.

“Todos los animalitos han tenido el número de serie por parte de la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), el permiso correspondiente, todo. A veces es un poco difícil porque aun cuando los adquieres de forma legal, de repente la gente no está acostumbrada a verlas y te tachan de que los estás sacando de su hábitat”, sostuvo el entrevistado.

Recordó que la importancia de adquirir animales exóticos por la vía legal radica en no saquear el medio ambiente, ni contribuir a la extinción de determinados ejemplares, además de que estos ejemplares (en la mayoría de los casos) son reproducidos de manera controlada para este fin.

La adquisición de estos ejemplares por la vía legal no es nada barata, puesto que pueden hasta triplicar el precio por el que se cotizan en el mercado negro.

“El cuervo que tengo viene costando alrededor de 15 a 20 mil pesos si lo compras legal, trae su permiso correspondiente, su registro y viene anillado, mientras que en el mercado negro viene costando cerca de 3 mil a 5 mil pesos, pero el problema de adquirirlo ilegalmente es que lo vas a tener todo el tiempo en un lugar escondido y no lo vas a poder sacar”, dio a conocer Giancarlo Serrano.

En total, Giancarlo ha poseído más de 20 ejemplares de fauna exótica.

Gastos cotidianos

El gasto cotidiano para mantener a un animal exótico en casa dependerá del tipo y tamaño del animal, el espacio a adecuar, alimentación, cuidados veterinarios, entre otros.

Actualmente, Giancarlo tiene un cuervo, tortugas y aves de ornato.

Tan sólo para la alimentación del cuervo, tiene que desembolsar entre 350 y 500 pesos semanales para mantenerle su dieta de cinco a seis diferentes carnes.

“Todos los animales que tengo llevan una dieta balanceada para que no engorden y sí, es caro tener este tipo de animalitos en casa, si no tuviera la solvencia económica, la verdad se me complicaría bastante. La cuestión de estos animalitos es que si no los cuidas se te ponen enfermos en cuestión de dos a tres días y después el gasto es mayor por la atención del veterinario, aunado al riesgo de que ellos te los pueden retirar”, indicó.

Lesiones

De acuerdo con el entrevistado, la parte más difícil de tener un animal exótico en casa es su manipulación.

“Debes de tener paciencia porque te pueden lastimar. En cuestión de limpieza también es algo complicado, de repente te pueden causar algún daño a la hora de estar limpiando su espacio y es complicada esa parte”, aseguró Giancarlo.

La lesión más grave que ha tenido es la provocada por unos halcones, los cuales le provocaron un desgarre.

Ventas legales e ilegales

José Antonio y Francisco tienen una cosa en común, los dos comercializan animales exóticos en la entidad, sin embargo, la diferencia entre ambos es que el primero lo hace de forma legal y el segundo en la ilegalidad.

Para Francisco, quien solicitó identificarse con ese nombre, la comercialización de animales exóticos por la vía ilegal surgió sin planearlo.

“Comencé hace muy poco y fue porque un familiar lejano también lo hace y como me quedé sin empleo, tomé esta alternativa en lo que me volvía a restablecer en un trabajo bien, ahora sí que de lo que me va llegando voy ofreciendo”, explicó en entrevista telefónica para El Sol de Toluca.

Agregó que la venta de animales exóticos no es bien pagada, pues aun cuando el precio depende de la especie, estos ejemplares se cotizan hasta tres veces menos que por la vía legal.

Entre la fauna que Francisco ha llegado a comercializar destacan las serpientes tipo pitón, algunas tarántulas y escorpiones, tortugas y hasta cocodrilos.

“Por obvias razones no puedo decir que tengo algún punto de venta en particular, pero por lo general me recomiendan de boca en boca y dentro de mi círculo cercano saben que de vez en cuando lo hago (la venta de animales exóticos)”.

Al ser cuestionado sobre si se ha planteado continuar “en el negocio” a futuro, Francisco asegura que no, pues es mayor el riesgo de ser sancionado por lo que hace que el beneficio que obtiene a cambio.

“Como te dije, es algo que apenas comencé y lo vi como una alternativa para obtener ingresos, pero no creo dedicarme por siempre a esto”, aseguró.

Por su parte, José Antonio Villagómez Beltrán, propietario de la tienda de mascotas exóticas “Villafon Exotics”, con sede en Toluca, asegura que su labor es apoyar en la erradicación del tráfico ilegal de esta fauna.

El establecimiento, además de contar con los registros correspondientes para su operación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ofrece fauna exótica sana de procedencia legal y todos los implementos necesarios para que quien la compre pueda crearle su espacio lo más parecido a su hábitat natural.

Recordó que su proyecto inició hace casi siete años, cuando comenzó a registrar sobrepoblación de mascotas exóticas, situación que le hizo plantearse la posibilidad de tener un establecimiento de exposición y venta de animales exóticos.

“Tengo 15 años dedicándome a la tenencia de mascotas exóticas, además de la reproducción, pero el establecimiento como tal surgió a partir de hace casi siete años. Las primeras ventas fueron por internet y sobre pedido, pero cuando comenzó ‘la moda’ de tener mascotas exóticas y el surgimiento de estafas, fue cuando decidimos abrir las puertas de nuestra tienda”, aseguró José Antonio Villagómez.

El entrevistado hizo énfasis en la importancia del comercio de fauna exótica por la vía legal, pues con ello se evita la sobreexplotación de especies en peligro de extinción y aquellas que, aun cuando no tienen esta categoría, requieren protección.

Cabe resaltar que la fauna que “Villafon Exotics” vende, sin excepciones, cuenta con el registro y permiso correspondiente, misma que es adquirida a través de PIMVS o UMAS.

Entre los ejemplares más demandados en el establecimiento con sede en la colonia Las Américas, en Toluca, destacan las serpientes, entre ellas boas, pitones y las maiceras, así como ranas de ojos rojos, gecos, cocodrilos, varanos, iguanas, tarántulas y hasta escorpiones, entre otras.

En el caso de las compras de animales venenosos, tales como las serpientes de cascabel, el comprador debe firmar una responsiva, pues a partir de ese momento ese animal es responsabilidad total de su dueño.

“En el caso de especies venenosas, lo que hacemos es firmar una responsiva, porque obviamente una mordedura de una serpiente venenosa, por ejemplo, no es cualquier cosa. Con eso nosotros nos deslindamos de cualquier responsabilidad en el caso de accidentes y quien la compra, adquiere esa responsabilidad”, detalló Villagómez.

El entrevistado explicó que todas las ventas son unicamente a personas mayores de edad, a quienes previo a venderles un ejemplar sea venenoso o no, se le comentan todos los cuidados y consideraciones que debe tener al realizar la compra.

“Nosotros siempre buscamos el mayor compromiso para el animal, lo que primero hacemos es preguntarle al cliente si ya cuenta con todos los elementos necesarios para su cuidado, por ejemplo, terrarios y elementos para controlar la temperatura, la humedad, focos, termostatos, placas térmicas, entre otros. Siempre inculcamos esa parte de fomentar la responsabilidad, porque no es un juguete, es una vida y por lo tanto merece respeto y atención”, agregó el entrevistado.

PIMVS Queen Toluca

Desde hace seis años, Lu Ramírez inició lo que ahora es su colección de más 46 serpientes y más de 15 lagartos, ejemplares que son legales y son exhibidos en “PIMVS Queen Snake”.

En entrevista con El Sol de Toluca, Lu resaltó la importancia de respetar la fauna en general, por lo que en todo momento procuran difundir información en materia de preservación ambiental.

Destacó que, según la edad del nuevo dueño de la mascota, es el tipo de ejemplar que regularmente se adquiere.

“Hay animales que de repente se ‘ponen de moda’, normalmente para niños pequeños buscan mucho las iguanas, para los que están en su adolescencia buscan mucho las serpientes, por ejemplo, ejemplares de pitón bola o serpientes maiceras, y ya con las personas adultas con un mayor poder adquisitivo buscan serpientes o algunos lagartos un poco más grandes”, señaló Ramírez.

Además de la comercialización de estos ejemplares, “PIMVS Queen Snake” tiene el firme compromiso de educar a la sociedad sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, motivo por el cual ofrecen pláticas de educación ambiental en escuelas, visitas de hasta cinco personas en el establecimiento y hasta visitas domiciliarias cuando se trata de grupos más amplios de personas.

Dichas actividades son encabezadas por Lu Ramírez y su esposo.

“Las visitas a la PIMVS tienen un costo de 50 pesos por persona, mientras que para las pláticas en las escuelas se busca contar con alternativas de pago mínimo, sobre todo si se trata de un plantel con escasos recursos”, concluyó Lu Ramírez.

PIMVS y UMAS, ¿qué son?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las UMAS “son predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen”.

Mientras que las PIMVS son “Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre, entre ellos los criaderos intensivos, viveros, jardines botánicos o similares que manejen vida silvestre de manera confinada con propósitos de reproducción controlada de especies o poblaciones para su aprovechamiento con fines comerciales”.

En ambos casos, dichos establecimientos funcionan como “centros de pies de cría, bancos de germoplasma, alternativas de conservación y reproducción de especies clave o que se encuentren en alguna categoría de riesgo, en labores de educación ambiental, investigación, con fines cinegéticos y como unidades de producción de ejemplares, partes y derivados de especies de vida silvestre que pueden ser incorporados a los diferentes circuitos del mercado legal para su comercialización”.