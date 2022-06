Así es como Jeff Bezos apoyará a la restauración de manglares

El fundador de Amazon, Jeff Bezos anunció hoy, lunes 27 de junio del 2022 que tiene un proyecto junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés) y la fundación Bezos Earth Fund para restaurar los manglares mexicanos.

Ante esto, el WWF en México informó sobre el donativo que realizará la fundación de Bezos, aunque no especificó el monto, solo mencionó que se trata de un proyecto que pretende financiar la proyección y restauración de los manglares.

El proyecto se llevará a cabo en Nayarit, Yucatán y Quintana Roo

La emisión de carbono a la atmósfera es un gran impulsor del cambio climático, y los ecosistemas de carbono azul contienen MUCHO carbono. Por ejemplo, un área determinada de bosque de manglares puede almacenar hasta 10 veces más carbono que la misma área de un bosque terrestre. pic.twitter.com/UZIoOevuXi — sentidosdelatierra (@sentidosdelat) June 23, 2022

Mencionaron también que los estados que se verán beneficiados con este apoyo son Nayarit, Yucatán y Quintana Roo, donde se prevé el rescate de sus manglares.

En Nayarit se destinaría a la Reserva de la Biosfera Río Lagartos y la Reserva Estatal Dzilam, en Yucatán; así como el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, donde se encuentra la isla Holbox, en Quintana Roo.

”WWF está profundamente agradecido por esta inversión transformadora y por el impacto que tendrá este compromiso en millones de personas alrededor del mundo”, declaró Jorge Rickards, director general de WWF México.

Bezos entregará 100 mdd a nivel global

Cabe señalar que el objetivo del proyecto es capturar el carbono y proteger a las comunidades costeras que sufren los estragos de los fenómenos meteorológicos, los cuales se resienten por actividades como la tala, la agricultura, ganadería, pesca y también el turismo.

Aunque no se especificó el monto exacto, la empresa mencionó que se pretende entregar 100 millones de dólares a nivel global, los cuales se dividían en tres partes, donde una de esas partes sería destinada para cuatros países, México, Colombia, Fiji y Madagascar.

Cabe señalar que WWF mencionó que trabajará junto con comunidades locales con el objetivo de reducir su vulnerabilidad con el cambio climático, además de que les permitirá ampliar sus oportunidades económicas.

Se trabajará en conjunto con comunidades locales

Manglares, caminos ancestrales y tradiciones como la pesca, persisten en Tierrabomba, Punta Arena, Caño del Oro, Bocachica, Barú, Ararca, Santa Ana y Manzanillo del Mar, y hacen parte del 𝙋𝙀𝙈𝙋 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙋𝙖𝙞𝙨𝙖𝙟𝙚 𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡 𝙁𝙤𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝘾TG. pic.twitter.com/zRFhVWgdQG — FortificacionesCTG (@Fortificaciones) June 20, 2022

“México, Colombia, Fiji y Madagascar tienen manglares importantes que almacenan miles de toneladas de carbono y sustentan una amplia variedad de vida silvestre. Estas regiones enfrentan desafíos que requieren acceso a la mejor información posible, es por eso que trabajaremos en estrecha colaboración con las comunidades y expertos en cada país para integrar su información a la que envían satélites espaciales” aseguró Karen Douthwaite, líder especialista de Océanos de WWF Estados Unidos.

Mencionó que con la recopilación de conocimientos podrán aplicar estrategias de restauración y protección exitosas, las cuales le aseguren un ecosistema sostenible para el futuro.

¿Cuál es el objetivo de Bezos Earth Fund?

To sustainably feed nearly 10B people by 2050, we must make several transformations, including:



🐄 How we raise crops and livestock

✈️ Our agricultural supply chains

🥕 Our diets@BezosEarthFund partners like @BiovIntCIAT_eng are leading the way: https://t.co/hHkBtR94Pa. pic.twitter.com/zeSpkDgggf — Bezos Earth Fund (@BezosEarthFund) June 21, 2022

Cabe mencionar que la fundación de Jeff Bezos se creó el 17 de febrero del 2020 y en su momento el magnate mencionó que el objetivo era combatir la crisis climática prometiendo entregar 10 billones de dólares en donaciones para grupos ambientalistas.

“Esta iniciativa global financiará a científicos, activistas, ONG, cualquier esfuerzo que ofrezca una posibilidad real de ayudar a preservar y proteger el mundo natural. Podemos salvar la Tierra. Se necesitará una acción colectiva de grandes empresas, pequeñas empresas, estados nacionales, organizaciones globales e individuos”, escribió Jeff Bezos.

¿Por qué son tan importantes los manglares en el mundo?

De manglares y algo más...



👁️J👁️ 🌿 #OjoAmbientalista pic.twitter.com/ens8f4Ay3J — Portal Ambiental (@PortAmbiental) June 23, 2022

Salvar los manglares es sumamente importante, ya que estos constituyen uno de los ecosistemas más complejos del mundo, ya que son barreras naturales contra huracanes, sin contar con que son el hábitat de diversa flora y fauna.

Además, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) los manglares son más pequeños que los bosques, sin embargo “secuestran el carbono a un ritmo más acelerado y lo pueden mantener atrapado durante millones de años”.

Esto quiere decir que absorben CO2 de la atmósfera, incluso más que las selvas tropicales, de igual forma el Mapa de Extensión y Distribución de los Manglares de México 2020, elaborado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) señala que México cuenta con 905 mil 86 hectáreas de manglar.

Esto significaría que nuestro país posee el 6 por ciento del total de extensión de manglares a nivel mundial, ocupando el cuarto lugar de los países con este ecosistema.

Denuncian ecocidio a nivel mundial

Sin embargo, grupos ambientalistas han denunciado ecocidios debido a la construcción de complejos turísticos, así como inmobiliarias en zonas que deberían estar protegidas.

El mismo Jeff Bezos mencionó el pasado martes, que la parte más fuerte de regresar de su viaje del espacio fue reconocer lo frágil que es la atmósfera de la tierra.

“La atmósfera es tan gigante, pero cuando estás por encima de ella, lo que ves es que realmente es muy delgada. Es una cosa pequeña y frágil y mientras nos movemos alrededor del planeta, la estamos dañando”, dijo.





