Una opción de movilidad... mientras haya Sol

En Maracaibo, la alguna vez próspera ciudad petrolera venezolana, dos innovadores están tratando de impulsar una nueva tendencia: pequeños coches eléctricos y solares que ofrezcan una alternativa a las personas cansadas de la escasez de combustible y los cortes de energía.

José Cintrón, un técnico eléctrico de 43 años, ha desarrollado un automóvil que funciona con energía solar, mientras que Augusto Pradelli, de 61, armó un microvehículo eléctrico que también puede usar energía solar.

Ambos autos están construidos sobre el marco de los viejos autos de golf, pero con baterías más potentes.

"Estos motores eléctricos no hacen ruido, no vibran, no contaminan, son el futuro", dijo Pradelli desde su taller en Maracaibo, la capital del estado Zulia, en el extremo noroeste de Venezuela.

El mundo tiene que pensar en cómo salir de la contaminación y del calentamiento global

Augusto Pradelli

Los pequeños vehículos pueden llevar a cuatro personas y viajar entre 25 y 40 kilómetros por hora. Las baterías se pueden recargar con los paneles solares en 10 horas o más rápido a través de un punto de carga eléctrico, asegura Pradelli.

"Lo bonito de la carga solar es que mientras haya sol el carro siempre está cargando", dijo. "El sol es gratis y eso es lo que hay que aprovechar", añadió.

Los dos hombres, que autofinanciaron sus innovaciones, esperan trabajar juntos para desarrollar un coche eléctrico híbrido y eventualmente tener producción nacional, un gran sueño en un país que una vez fue uno de los principales productores de petróleo del mundo.

"La energía solar es el futuro, tenemos que dejar de depender de los combustibles fósiles", dijo Cintrón. Pero "no es de la noche a la mañana y el petróleo no va a desaparecer tan fácil", agregó.

Múltiples beneficios

Ambos, sin embargo, dijeron que los beneficios ambientales eran sólo parte del atractivo para la gente de la ciudad, conocidos como marabinos. Más atractivo fue la forma en que los automóviles con energía solar podrían afrontar los incesantes cortes de energía y escasez de combustible.

La industria petrolera estatal de Venezuela ha visto caer su producción después de años sin mantenimiento constante y falta de inversión, con largas colas para la gasolina en varias zonas del país.

Maracaibo, con dos millones de habitantes, es la segunda ciudad más grande de Venezuela, con temperaturas tropicales de más de 34 grados centígrados casi todo el año, calor que hace incómodo caminar: otro atractivo para los vehículos eléctricos.

Los paneles solares también proporcionan una solución a los cortes regulares de energía que han golpeado a la región.

Pradelli dijo que el presidente Nicolás Maduro incluso indicó su apoyo en un evento de ciencia y tecnología en agosto, cuando su vehículo había estado en exhibición.

"El presidente me dijo: Augusto te lo compro", recuerda Pradelli sobre aquel encuentro transmitido por la televisión oficial.

"Habría que fabricarlos señor presidente, para eso se necesita una industria, una ensambladora", le respondió Pradelli, quien espera que se pueda concretar esa producción.