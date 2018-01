Captan desde el espacio la nevada en desierto del Sahara

La misión Sentinel-2 desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) dentro del programa Copernicus, capturó una imagen poco habitual de nieve en el noroeste de Argelia, en las estribaciones del desierto del Sahara.

La ESA recuerda que el 7 de enero pasado apareció cubierta de blanco una parte de este desierto, que en ocasiones llega a ser uno de los lugares más cálidos del planeta y que en esta ocasión algunos puntos, la nieve alcanzó 40 centímetros de espesor.

Y es que las precipitaciones de nieve son muy poco comunes en el Sahara debido a la sequedad del aire, pues es solo la tercera vez en casi 40 años que se ve nevar en esta parte del desierto.

el satélite Sentinel-2 capturó esta vista poco común de un desierto del Sahara nevado en el noroeste de Argelia

La ESA señala que la mayoría de la nieve se había derretido al final del día siguiente, pero por suerte el satélite Sentinel-2A se encontraba en el lugar adecuado en el momento oportuno para registrar este acontecimiento desde el espacio, el pasado 8 de enero.

En la imagen destacan las dunas anaranjadas y las montañas salpicadas de nieve; asimismo, hacia la esquina inferior izquierda se puede apreciar la ciudad de El Bayadh y, al este, un bosque cultivado se distingue en rojo.

La fotografía, procesada para que la vegetación aparezca en rojo, muestra que la flora escasea en la región.

Cada uno de los dos satélites Sentinel-2 de Copernicus transporta una cámara de alta resolución que captura la superficie terrestre en 13 bandas espectrales; esta misión se emplea principalmente para realizar un seguimiento de la tierra y la vegetación de nuestro planeta, por lo que resulta muy útil para vigilar la desertificación.