La Tubería Mágica (o el petróleo que no llega por error al océano)

Como periodista, he pasado los últimos 10 años informando desde la frontera sin ley que es el mar. Dirijo una organización de periodismo de investigación llamada The Outlaw Ocean’s Project, que informa sobre crímenes que ocurren en este espacio.

Nuestra nueva serie de cortometrajes en 10 partes surge de más de una década de reportajes que exploran el crimen en alta mar. La serie narra un elenco de personajes arenosos que incluyen traficantes y contrabandistas, piratas y mercenarios, esclavos encadenados y conservacionistas vigilantes.

En el episodio 4, que titulamos “La Tubería Mágica” abordamos un fenómeno de suma importancia.

Los derrames accidentales de petróleo son una gran noticia. Pero cada tres años los barcos arrojan intencionalmente más petróleo que los derrames de Exxon Valdez y BP combinados.

En este episodio investigamos cómo algunos cruceros de lujo utilizan de forma rutinaria “magic pipes” para deshacerse de los desechos tóxicos debajo de la línea de flotación y cómo rara vez son atrapados.

También echamos un vistazo más amplio a la historia de los vertidos en el mar, la maldición de la contaminación plástica y las aleccionadoras consecuencias ecológicas de los delitos ambientales que recientemente se han convertido en un tema de interés científico.





-Mira a tu alrededor, dice uno de los tripulantes de una embarcación.

-Mira, esa mancha es de petróleo. ¿No?

- ¿Lo es?, contesta uno de sus acompañantes.

-Sí, ahora hasta se puede oler… Fíjate en las diferencias en la superficie.

¿Lo ves? Está llegando hasta ahí, ahí está la mancha… ¿Ves esa parte diferente que viene desde el barco y hasta el final? Eso es una mancha de petróleo.

A través de una imagen de satélite, se ve un barco, y se aprecia el reguero de petróleo detrás suyo. Esa es la prueba de un delito.

Siempre hablamos de accidentes catastróficos cuando hablamos de contaminación, pero la historia de verdad, el auténtico crimen, no se está cometiendo como consecuencia de un error.

El vertido internacional de petróleo se está produciendo a una escala mucho mayor. La contaminación deliberada es una amenaza mucho peor que está pasando desapercibida.

“Creado en 2004, el Caribbean Princess es un ejemplo de gracia y estilo. En la cubierta central número 5 está ‘El piazza', el corazón del barco, donde puedes encontrarte con otros pasajeros o disfrutar de un sinfín de actividades, con actuaciones en vivo, y una cafetería”, promete un comercial de este crucero.

Lujo y evasión que impactan en el mar

Los cruceros venden lujo, libertad y evasión. Pero más allá del sueño, son gigantescas ciudades flotantes que impactan secretamente sobre los océanos con consecuencias que a menudo son catastróficas.

“Saber que el mayor de todos, el más lujoso de todos, está vulnerando deliberadamente toda la regulación marítima de protección a los océanos, es algo tremendo”.

Los grandes barcos queman el combustible más sucio del planeta y contaminan más que la aviación o que la industria automotriz.

“No es fácil encontrar alguna otra industria en la que los delitos medioambientales sean tan frecuentes, tan comunes.”

Pero se ahorra dinero tirando los residuos al mar, las aguas negras, las aguas residuales de miles de pasajeros tirando de la cadena varias veces al día, y a veces también por el uso de la tubería mágica.

¿Por qué la llamamos pipa mágica? Porque hace que el petróleo desaparezca mágicamenteRichard Udell, Fiscal en la unidad de delitos medioambientales del Departamento de Justicia de EU

“Esto es lo que se llama una tubería mágica”, dice Richard Udell, Fiscal en la unidad de delitos medioambientales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Tiene el trapo que había en el barco empapado con petróleo y todavía, si usted está sentado en esta habitación, todavía huele a petróleo.”,

"¿Por qué la llamamos así? Porque hace que el petróleo desaparezca mágicamente”, apunta.

“Un informante descubrió la elaborada estratagema ejecutada por los barcos de cruceros Princess y alertó a los investigadores… Las naves utilizaban la llamada tubería mágica para derivar las aguas que se han mezclado con petróleo y luego verterlas de manera ilegal en el océano”, dice un presentador de las noticias en la TV.

Los investigadores acusaron a la línea de cruceros de haber vertido miles de litros de agua contaminada durante al menos ocho años.

Los informantes son demasiado infrecuentes, pero en este caso que sí llegó a los titulares, alguien estaba dispuesto a hablar.

“A uno de los miembros de la tripulación, un instalador, le pidieron que construyera un sistema de derivación, y al principio se negó”, agrega Udell.

“Lo amenazaron con dejarlo sin trabajo. Estaba tan enfadado por tener que hacer la tubería, que creó un pequeño cuaderno para anotarlo, todo en el que registraba cada vez que había un vertido al océano”.

El Caribbean Princess, propiedad de la línea de cruceros Carnival, recibió una multa récord de 40 millones de dólares en 2016 y en 2022, se declaró culpable por una segunda violación.

“No hay nadie ahí fuera en alta mar. No hay nadie cuando se hace de noche, salvo los miembros de la tripulación. Y hace falta la valentía de una de esas personas, sabiendo que es posible que no vuelva a trabajar en la profesión que eligió, para denunciar las violaciones a la ley”.

El joven informante nunca volvió a trabajar en alta mar, y las pipas mágicas siguen existiendo.

“La contaminación deliberada de los barcos ocurre todos los días. Es prácticamente una epidemia”, añade Udell.

La práctica de verter residuos en el mar ha sido completamente legal en la mayor parte de la historia marítima

"La disolución es la solución a la contaminación" llegó incluso a ser un mantra científico durante la mayor parte del siglo XX.

Cuanto mayor era la toxicidad de los residuos, mayor la probabilidad de acabar en el mar.

Desde el vertido de armas hasta las pruebas nucleares, los océanos lo absorberán todo.

“Muchos de los residuos que hay en el océano ni siquiera fueron tirados en el océano… Los tiraron en la tierra. Los tiraron en la playa. Los tiraron en los ríos”, dice Annie Leonard, codirectora ejecutiva de Greenpeace.

Todo termina en el océano

Lo más paradójico es que la conciencia sobre los residuos es cada vez mayor, pero la cantidad de residuos también es cada vez mayor.

No son sólo las aguas residuales, o las fosas sépticas en mal funcionamiento las que acaban en el mar.

En el último año, los estudios de muestras del océano encontraron 58 tipos diferentes de medicamentos, desde opiáceos y medicinas para el corazón, hasta antidepresivos y antifúngicos.

“Menos del uno por ciento del total de materiales que extraemos de la tierra sigue estando en la producción o en uso, seis meses después. Eso significa que el 99 por ciento de lo que estamos sacando de las minas, de lo que estamos talando, cosechando, extrayendo, el 99 por ciento se ha convertido en desecho en menos de seis meses, y eso sencillamente no es manera de tener una economía sostenible”, añade Annie Leonard.

Durante milenios supusimos que el océano podría absorberlo y metabolizarlo todo, regenerándose sin fin… Pero hoy sabemos que eso es absolutamente falso.

“Las compañías petroleras compiten unas con otras buscando maneras de desmontar la molécula del petróleo para reorganizarla en tejidos, en cosméticos, en herbicidas. ¡Todo un universo de productos.!" dice otro comercial de TV.

Necesitamos una revolución medioambiental del diseño para hacer que desaparezcan algunos de nuestros productos cotidianos, como el plástico.

“Esta ballena piloto está varada, muriendo de hambre. Si el equipo la abandona, se ahogará. No puede comer porque su estómago está lleno de plástico… Los rescatadores saben que esta ballena no será la última. Con 8 millones de toneladas de bolsas y botellas obstruyendo nuestros océanos, más animales van a morir”, dice otro de nuestros interlocutores.

Reciclar es un paso en la dirección correcta, pero no una solución de largo plazo, porque su impacto es mínimo.

“A nivel mundial, menos del 9 por ciento del plástico producido ha sido reciclado. Eso significa que el 91 por ciento de todo el plástico que se ha producido, millones y millones y millones de toneladas, el 91 por ciento está enterrado en un agujero en el suelo, quemado en una incineradora o en el océano. En algún lugar lo han tirado”.

“Los científicos estiman que unos 3 millones de toneladas de microfibras contaminan ahora nuestros océanos, llegando incluso a la Antártida.”

Una frontera sin ley

Alta mar es una frontera sin ley donde crímenes como el asesinato, la esclavitud y la destrucción del medio ambiente a menudo quedan impunes y los medios de comunicación los pasan por alto. Pero el océano también es un lugar de descubrimiento y reinvención, que ofrece libertad frente a las limitaciones de la sociedad.

Dos tercios del planeta están cubiertos por agua. Es la frontera más salvaje de nuestro planeta, tan impresionante como imprescindible para la vida, un lugar de descubrimiento y de reinvención incesante, una metáfora de la libertad, pero también un territorio profundamente distópico, donde se despliega la parte más siniestra de la humanidad.

Más de 50 millones de personas trabajan en el mar donde los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos se suelen cometer con impunidad.

Cada una de nuestras respiraciones, se la debemos a los océanos. Limpian el aire y estabilizan la temperatura de nuestro planeta.

Su buena salud es fundamental para sobrevivir al cambio climático.

Los océanos podrán ser inmensos, pero no son indestructibles.

Más que cualquier otro delito cometido en el Océano sin ley, el de los residuos arrojados al mar terminará por afectarnos a todos.

