En "ciudad perdida", encuentran animales que se creían extintos

Esta es la buena noticia del día.

Un grupo de científicos encontró a especies de animales que, hasta antes de la expedición que emprendieron, se creían extintos. via GIPHY

En una historia que parece ciencia ficción, digna de Indiana Jones, se encontró una vasta variedad de animales de los cuales no se tenía registro, en algunos casos, desde hace más de 40 años.

La expedición se llevó a cabo en las ruinas de La Ciudad Perdida del Dios Mono (ubicada en Honduras) y duró tres semanas, la zona bien podría ser el nuevo santuario de la vida animal.

Entre los animales que encontraron destacan la Falsa Serpiente de Coral de Árbol, la cual se había visto por última vez en el año 1965… desde luego se creía extinta.

Foto: www.conservation.org

Otro caso, es el del Escarabajo Tigre, una especie de insecto que también se había dado por desaparecida completamente.

Foto: Wikipedia

En la Ciudad Blanca, como también se le conoce a la zona, encontraron también al Murciélago de Cara Pálida, el cual desde hace 75 años no se había vuelto a registrar el ejemplar.

Foto: www.conservation.org

De acuerdo con el reporte compartido por los exploradores, se lograron catalogar:



183 especies de plantas

13 especies de peces

94 especies de mariposas

56 especies de anfibios y reptiles

40 especies de mamíferos pequeños

30 especies de mamíferos grandes.

Si bien no todas las especies que se encontraron se creían extintas; el descubrimiento no es nada raro puesto que el área es visitada con muy poca frecuencia por el ser humano (lo cual podría confirmar cómo arrasamos con todo lo que encontramos). via GIPHY

Sin duda, en tiempos donde se habla de la nueva extinción masiva en el planeta, este tipo de descubrimientos importantes alegran el día a más de uno.

El reporte sobre la expedición lo puedes consultar aquí.