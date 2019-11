En Debate | Bolsas de Plástico

Con 51 votos a favor y una abstención, el Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas a la Ley de Residuos Sólidos, la cual prohíbe el uso y distribución de bolsas de plástico y popotes de un solo uso, lo que ha generado un debate.

“En seis meses se cerraron 100 fábricas de estos insumos y se perdieron cinco mil empleos en todo el país, debido a iniciativas que no tienen fundamentos científicos ni tecnológicos y que fueron consideradas como una campaña de desprestigio. La verdadera solución es hacer una regla general para la elaboración de estos materiales e incrementar el reciclaje del plástico”.

“Las cifras que detalla la Fundación Ellen Macarthur en su documento The New Plastics Economy no engañan; con los datos actuales, si en 2014 se produjeron 311 millones de toneladas de plásticos, se estima que llegaremos a unos 1,124 millones de toneladas en 2050. Esto quiere decir que habrá más plástico que peces en los océanos”.

“Algunos señalan que el plástico creó una involución y consideran necesario una regulación efectiva a nivel federal para atacar la producción de plástico de un solo uso como la responsabilidad extendida de los industriales del plástico, ¿hasta qué punto existe corresponsabilidad de las autoridades competentes y en dónde quedan los consumidores finales?, ¿hasta dónde, desde un enfoque jurídico y ético, puede limitarse la producción de plástico y/o privarse a las personas de la tecnología del plástico?, ¿vamos rumbo al retorno del vidrio, el papel y las fibras vegetales?”

“La mitad del plástico que producimos es de un solo uso. Esto incluye botellas, empaques de alimentos, tazas de café, pajillas, bolsas y comida para llevar, entre otros. Es muy probable que, consciente o no, hoy hayas tirado un tanto de este plástico a la basura. Estos artículos están diseñados para ser usados unos cuantos minutos, pero estarán en nuestro planeta dentro de 100 años. Cada vez que rechazas el plástico, es un gane para el océano”.

“Lanzaron la prohibición sin socializarla, sin equidad, sin articulación y sin consultar las necesidades de los ciudadanos y su contexto sociocultural. Se habla de una prohibición cuando el problema no reside sólo en el plástico y se está prestando al oportunismo para el lucro y generar otros efectos adversos, no estamos diciendo que no estamos a favor de la reducción del plástico desechable de un solo uso pero se debe asegurar que las autoridades competentes darán seguimiento a las acciones de los fabricantes y consumidores; una regulación seria que considere las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, la producción de plásticos desechables y un bien mayor para el medio ambiente articulados con políticas públicas y sistemas integrales de recolección, manejo y disposición de residuos resultarían más oportunos para nuestro medio ambiente”.

“El ciclo de vida útil de la bolsa de plástico es en promedio de 12 minutos. Se llena, traslada algo, se vacía… y se tira. ¡Tan poquito tiempo con uno, y la pobre bolsa vive eternamente enterrada en el relleno! o en el peor de los casos, girando en el océano. La vida de una bolsa es muy conmovedora, vean si no me creen este corto relatado por Werner Herzog.

“En la ley de prohibición de bolsas de plástico los índices de aceptación son superiores al rechazo. Los hábitos de los tijuanenses han sido positivos, puesto que ellos mismos han decidido reemplazar las bolsas de plástico cada vez que realizan compras”.