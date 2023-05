"Green Dating": Preocuparse por el medio ambiente también es sexy

Recientemente Bumble, la aplicación de citas en la que las mujeres dan el primer paso, difundió un comunicado en el que detalla cómo nuestra relación con el medio ambiente influye en nuestra vida amorosa, desde quién nos parece atractivo hasta quien levanta las famosas banderas rojas.

Un estudio reciente de la aplicación, reveló que el 69 por ciento de las personas a las que encuestaron consideran importante ser conscientes de su impacto medioambiental.

“Esto tiene un impacto en su comportamiento a la hora de salir con alguien: más de 1 de cada 2 (59 por ciento) quiere salir con alguien que comparta sus mismos puntos de vista sobre la sostenibilidad y la responsabilidad hacia el medio ambiente”, detalló.

Para la app, este fenómeno se conoce como "Green Dating" o “Eco Dating” y describe cómo las preocupaciones por el medio ambiente y el cambio climático estarían afectando las relaciones humanas.

“Así es cómo nuestros intereses románticos se ven influenciados por nuestra visión sobre Green Dating, ya que más de la mitad (59 por ciento) de los encuestados consideran más atractiva a una persona que se preocupa por el medio ambiente”.

“Esto es especialmente cierto para el 70 por ciento de las mujeres de la generación Z (de entre 18 y 24 años de edad), que consideran atractiva a una persona que toma medidas para reducir su huella medioambiental”, subrayan.

36 por ciento de personas piensa que quienes se preocupan por el medio ambiente son mejores parejas

El estudio también destaca que el 36 por ciento de sus encuestados piensa que las personas que se preocupan por el medio ambiente son mejores parejas porque demuestran que son consideradas y sensibles.

De hecho, de acuerdo con la plataforma, si sus usuarios desean mostrar su interés por un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente o bien encontrar a otras personas que piensen igual, estos pueden añadir la insignia de "ecologismo" a su perfil.

Paulina Aguirre, gerente de mercadotecnia de Bumble México, lo explica de esta manera:

" La protección del planeta está en la mira de la Generación Z y Millennial. Vemos cómo esto influye cada vez más en las decisiones que toman en sus citas y relaciones".

De acuerdo con datos de la encuesta realizada en 2022 de Tendencias para el Dating 2023, para el 39 por ciento de los encuestados era importante que su pareja fuera consciente de su impacto medioambiental y para el 31 por ciento de ello era importante que su futura pareja tuviera un estilo de vida centrado en el desarrollo sostenible.

“Hoy sabemos que tenemos que cambiar nuestros hábitos por el planeta y hacerlo juntos parece más fácil y divertido", añade Aguirre.

Las famosas banderitas rojas

Para la plataforma, el auge de las “eco citas” también significa que las personas son más conscientes de ciertos comportamientos de sus potenciales parejas. De ahí que hayan identificado las mayores banderas rojas para los solteros con conciencia ecológica, entre las cuales están:

Negarse a reciclar, no preocuparse por el medio ambiente, recurrir al servicio a domicilio cuando no es necesario, utilizar un medio de transporte más cómodo o con mayor huella de carbono, tener una dieta con mucha carne, no querer cambiar los hábitos que dañan el medio ambiente y no preocuparse por comprar productos sostenibles/orgánicos o de temporada.





* Con información de Bumble y YouGov.