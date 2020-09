Time coloca en su lista de latinos más influyentes a J Balvin, LasTesis y Bolsonaro

El cantante colombiano J Balvin, el colectivo chileno LasTesis y el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, forman parte de un nutrido grupo de latinoamericanos destacados este miércoles por la revista Time en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2020.

La revista elabora este prestigioso ránking desde hace casi 20 años y considera que crea una "comunidad de cientos de líderes a lo largo de los años y por todo el mundo, cuyas visiones pueden guiarnos y cuyos logros pueden traernos esperanza", según indicó el director editorial, Dan Macsai.

A nivel general, la revista Time ha nombrado como líder de 2020 al epidemiólogo estadounidense Anthony Fauci; como pionera a la cantante Megan Thee Stallion y como "titán" a la actriz Gabrielle Union, entre otras figuras conocidas de la actualidad estadounidense.

En cuanto a los latinos, J Balvin, cuya reseña está firmada por la también cantante Camila Cabello, aparece descrito como una figura que ha "abierto las puertas a los artistas latinos en todos los lugares haciendo que el mundo escuche y se enamore de nuestra cultura, nuestros sonidos y espíritu".

They've won elections, guided movements, achieved reform and changed the world for better—and sometimes for worse. These are the Leaders of the 2020 #TIME100 https://t.co/usxpGZkNS9 pic.twitter.com/RJu8i6M6bd — TIME (@TIME) September 23, 2020

En la categoría de "artistas" también están LasTesis, creadoras de un "himno feminista global" que ha sido entonado por activistas en más de 52 países y contribuye a la "sororidad", y la cantante de origen mexicano Selena Gomez, una "defensora pública de los derechos de los inmigrantes en EU".

En el apartado de "líderes" repite Bolsonaro, de quien se destaca su "escepticismo por la pandemia e indiferencia por el expolio ambiental" pero también su creciente popularidad, en parte gracias a las ayudas de emergencia que su Gobierno ha facilitado a los sectores más empobrecidos de Brasil.

https://t.co/yhE3neiPyb#TIME100 @TIME — colectivo LASTESIS (@lastesisoficial) September 23, 2020

Le acompañan en la sección la enfermera Bonnie Castillo, directora ejecutiva de National Nurses United, que es descrita por la activista Dolores Huerta como una líder de los derechos laborales y el sindicalismo; así como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, por su lucha contra la crisis climática desde una de las grandes ciudades del mundo.

Entre los latinos considerados "iconos" están la activista mexicana Arussi Unda, portavoz de la organización Las Brujas del Mar; la hermana Norma Pimentel, que ha dado apoyo a unos 100 mil 000 migrantes en la frontera de EU y México; el "influencer" brasileño Felipe Neto, crítico con Bolsonaro; o Alicia Garza, una de las fundadoras del movimiento Black Lives Matter.

.@Camila_Cabello on @JBalvin: "He’s opened up the doors for Latino artists everywhere by making the world hear and fall in love with our culture, our sounds and our spirit" #TIME100 https://t.co/PcfmB1Uge6 — TIME (@TIME) September 23, 2020

Por último, como "pioneras" están nombradas la cocinera mexicana Gabriela Cámara, que según el chef José Andrés "pone la justicia social primero y defiende a las voces de quienes a menudo son marginados"; y la académica Cecilia Martinez, una activista climática que trabaja para proteger a las comunidades perjudicadas por la polución.