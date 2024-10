Jóvenes de Oaxaca ganan el "Nobel del Agua": crearon un filtro para agua usada en textiles

Shanni Valeria Mora Fajardo y Rosa Mendoza Sosa han logrado construir una amistad con un valor muy grande: La preocupación por el medio ambiente y el objetivo de rescatar las aguas que utilizan y desechan los artesanos de Oaxaca para el teñido de hilos de lana o algodón y reutilizarla para el cultivo de hortalizas.

"En la escuela tenemos el Modelo Educativo Integral Indígena, en donde nos toca investigar e idear un proyecto enfocado en el medio ambiente, y en cuarto semestre buscamos una alternativa. Queríamos una solución que se adaptara a las necesidades de los artesanos y de la comunidad y que fuera adaptable en cuanto a tamaño y por eso fue que decidimos hacer los filtros caseros", cuenta a El Sol de México Shanni Mora, de 16 años de edad, al detallar que los Bachilleratos de comunidades indígenas de Oaxaca cuentan con esa oportunidad de crecimiento.

Ambas hablan zapoteco y estudian el quinto semestre en el Bachillerato Integral Comunitario de Teotitlán del Valle; una de las 570 demarcaciones del estado de Oaxaca. La casa de Shanni está a 20 minutos de distancia de la de Rosa, y en esa misma localidad también vive el artesano en textiles tradicionales Mario Chávez, con quien recolectan agua y quien después de mostrarse escéptico con el proyecto de las jóvenes ambientalistas se llevó al final una gran sorpresa.

"El señor (Mario Chávez) me dijo: 'Eso no te va a servir, no vas a llegar a nada. No vas a poder producir tus plantas, no vas a poder llegar a ese objetivo", cuenta Rosa Mendoza, quien consideró que la mente es muy poderosa y que hacer caso a esos comentarios no las hubiera llevado a nada benéfico.

Rosa y Shanni comenzaron a trabajar sacrificando tiempo de sus ratos libres e incluso hasta las horas de la comida; el sueño de poder aportar con un proyecto a favor de las comunidades y tradiciones de los pueblos de Oaxaca estaba incrustado en sus mentes.

"Ya no desayunábamos por estar en el proyecto. Nos sentíamos muy emocionadas al momento y muy orgullosas; yo decía: ¿Los comentarios del señor por qué me estarían afectando? Vamos a cumplir, no quiere que lleguemos a algo, pero mientras estemos trabajando, yo creo que sí", dice Rosa quien con su amiga y compañera Shanni comenzó a filtrar el agua con su proyecto y los resultados las emocionaron mucho más.

Las jóvenes estudiantes, con apoyo de sus profesores de Bachillerato, descubrieron que el agua entintada antes de ser filtrada registraban un 4 por ciento de acidez y que luego del proceso salía con un ph de 7 puntos, lo que significa que obtuvieron agua casi de la llave, mientras que el agua con jabón, luego de filtrarla, obtuvo un ph de 8 puntos, es decir un agua casi alcalina.

"Esos resultados nos emocionaban más y pues ya era seguir trabajando en ello; en qué materiales podríamos agregar, en esta segunda fase de experimentación ya agregamos otros materiales en lo cual nos ayudan a bajar el nivel de olor y de color", cuenta Rosa.

¿Cómo es el filtro y en qué consiste?

"Nosotras comenzamos con un espacio muy pequeño, con lo que tenemos en la escuela: Grava, arena, carbón y algodón, en eso consistía nuestra primera fase de experimentación y fue con rábanos, acelgas y espinacas las hortalizas que sembramos: tenía un marco como de espejo en mi casa le pusimos una madera y le hicimos los hoyos para poner los garrafones y abajo poner el tambo; fue muy austero, pero así filtramos el agua y regamos las hortalizas.

“Ahorita estamos en la segunda fase de experimentación, donde ya tenemos cuatro garrafones de cada lado porque son dos para tintes sintéticos y dos para naturales", añade Shanni, quien además explica que en el agua recuperada colocaron peces alevines para que se coman las larvas de zancudo, evitar casos de dengue y que no se dañen estos ecosistemas.

Shanni cuenta que tienen planeado comenzar estudios con el agua que ellas filtran para incorporar plantas acuáticas, pues quieren demostrar que no sólo se puede reutilizar para riego de cosechas, sino que también puede mantener vida en los estanques con la incorporación de plantas acuáticas que también disminuyan aún más los niveles de contaminación.

"Posteriormente ya incorporaremos plantas acuáticas como Tule, Pasto Vetiver y Flor de Loto; vamos a incorporarlas para que disminuyan los niveles de contaminación, pero realmente el agua ya bajó bastante en coloración y olor", asegura.

El filtro casero se compone de arena, grava, algodón y carbón activado, los cuales se colocan dentro de garrafones por los que pasa el agua entintada de los artesanos: de 5 cada litros, 4.7 se purificaron y son reutilizables. El resto son hojas y sedimentos del tinte que se quedan en el filtro.

Uno de los artesanos que al principio no creyó en ellas, ahora será uno de los primeros beneficiados por el desarrollo de estas jóvenes

Para lograr el 100 por ciento necesitan apoyo económico e impulso de las autoridades medioambientales.

"Yo creo que si tuviéramos el apoyo sería más práctico y que sería más el porcentaje de agua que no se desperdiciaría, porque sinceramente en la institución no contamos con materiales como las tiras para medir el pH", expone Rosa al hacer un llamado a las autoridades para que las volteen a ver y las apoyen.

Cuando las jóvenes vieron este tipo de resultados en sus experimentos, Rosa recordó al artesano que en su momento no creyó en esto y decidió ir a demostrarle que sí se podía, por lo que ahora el señor Mario Chávez será el primer mexicano al que le van a instalar en su casa un filtro de agua casero creado por ellas mismas.

"Con el artesano es con el que hemos recolectado, con los resultados que vio ahora ya dice: ¿Sabes qué?, sí quiero implementarlo en mi casa, así que él sería el primero al que le pondríamos el filtro, nada más que terminemos nosotras esta segunda fase de experimentación, porque sí requiere de investigaciones y de análisis, adelantan las jóvenes estudiantes.

Cómo se ganaron el reconocimiento

"La comunidad de Teotitlán del Valle, en Oaxaca, ha sido un pueblo Tejedor desde el siglo 17, pero nadie se preocupaban por esta problemática: la exposición que tuvimos en la Ciudad de México fue nuestra parte Nacional donde obtuvimos el primer lugar y ya después pasamos a la parte internacional para cuando con más de 29 participantes de diferentes países, obtuvimos el diploma a la excelencia que nos fue entregado por la princesa Victoria de Suecia", cuenta Shanni.

La Embajada de Suecia en México felicitó y celebró que estas dos jóvenes estudiantes mexicanas hubieran obtenido el Stockholm Junior Water Prize también conocido como “Premio Nobel del Agua” y destacó que no es la primera vez que nuestro país se lleva un premio de tal relevancia y que gracias a un trabajo coordinado con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los gobiernos estatales, se ha podido avanzar en la protección al medioambiente.

La princesa Victoria de Suecia les entregó el reconocimiento a Shanni Mora y Rosa Mendoza por la pertinencia e innovación de su proyecto

"México ya ha tenido éxitos como este, pues en 2007 también ganó el equipo mexicano y también el año pasado tuvimos dos jóvenes de Sonora que ganaron el premio de popularidad", dijo en entrevista Gunnar Aldén, Embajador de Suecia en nuestro país, al resaltar que el proyecto de Shanni y Rosa es un gran ejemplo de lo que busca la agenda 2030 en materia de sustentabilidad.

El Premio Nobel del Agua se entrega desde 1997 en Estocolmo, Suecia, luego de un concurso en otoño a nivel nacional y de una previa convocatoria donde los proyectos de mayor impacto y de varios países del mundo contienden por el galardón más importante sobre el cuidado del agua.

Desde hace 20 años México es partícipe en estas premiaciones en donde cada vez son más los participantes.

"Este premio es el más prestigioso en el mundo sobre este tema", dice el Embajador sueco. Los padres de Shanni Mora y Rosa Mendoza les compraron unas motocicletas para poder moverse a su escuela o trasladar los litros de agua entintada de la textilera del señor Mario Chávez a donde realizan sus pruebas.

"Nos sentimos muy orgullosas y vamos a seguir trabajando en este proyecto para que la comunidad de Teotitlán del Valle lo pueda aprovechar, estamos muy contentas y queremos agradecer al Premio Juvenil del Agua por el apoyo", dicen las estudiantes y activistas ambientalistas.

Ellas esperan que la nueva administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, les apoye en lo necesario para convertirse en un referente internacional con la implementación del "filtro casero" y que sea orgullosamente indígena y cien por ciento mexicano.

¿Qué es lo que pedirían concretamente? "Esa parte del recurso, no tanto para el proyecto, sino para los análisis, porque lo más difícil para nosotras fue realizar los análisis, tanto del agua como de los productos; porque en la institución tenemos un laboratorio, pero no tiene los materiales necesarios para realizar los exámenes: entonces sí se tuvieron que hacer exámenes privados: la verdad salió muy caro, sobre todo para estarlo haciendo cada que tengamos fases de experimentación”, dice Shanni, quien considera importante que las autoridades enfocadas en el mejoramiento del medio ambiente apoyen este tipo de proyectos.

Por su parte, Rosa Mendoza envía un mensaje a la titular del Ejecutivo federal, quien se ha comprometido a que su gobierno impulsará trabajos con el fin de ser un México más sustentable y enfocado en la producción de energías renovables.

"Que se dé a conocer más nuestro proyecto y que sí requerimos del apoyo para poder implementarlo y tener más avance en este año que nos queda, porque estamos en el quinto semestre, para ya poder terminarlo y que sea entregado a la comunidad. Mi llamado es para no dejen nuestro proyecto: nosotras queremos seguir adelante hasta donde nos den la oportunidad de terminar el Bachillerato", dijo Rosa.

Por su parte, la diplomacia sueca en México ya prepara la convocatoria para que en junio de 2025 se determine un nuevo ganador de este Premio Nacional del Agua en México para contender a nivel internacional y obtener de la Princesa Victoria de Suecia el Premio Nobel del Agua correspondiente a ese año.

Requerimos apoyo para poder implementar esto y tener más avances (...) Nuestro llamado es para no dejen nuestro proyecto, queremos seguir adelante hasta donde nos den la oportunidad

Rosa Mendoza, Estudiante y ambientalista

"Vamos a hacer la convocatoria para empezar con el proceso dentro de más o menos un mes y luego misma cosa como este año: vamos a tener este proceso y en junio de 2025 vamos a tener un ganador o unos ganadores aquí en México y van otra vez entonces a Estocolmo para participar y ojalá que gane un equipo mexicano en Estocolmo", adelantó el embajador, quien dijo que los estudiantes como Shanni y Rosa son una esperanza para convertirse en nuestros próximos líderes o en los científicos del futuro que puedan combatir el cambio climático.

"Que los jóvenes hablen con sus profesores para decir que tienen un interés en este Premio, que sigan con su interés en las ciencias y en la búsqueda de soluciones para el medio ambiente, para todos podamos cumplir con las metas de 2030; todo esto implica mucho para nuestras posibilidades de tener soluciones de largo plazo", añadió el canciller de Suecia.