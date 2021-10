La mayoría de dueños de animales exóticos no cuentan con registro

MEXICALI.- Aunque está en auge la adquisición de animales poco comunes o llamados exóticos para tenerlos como mascotas en casa, muchos de los propietarios no cuentan con un registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En Mexicali existe desde 2013 el criadero de boas Moystrictor, esto gracias al amor que tienen por esta clase de especies sus propietarios, Karla Gutiérrez y Carlos Flores, quienes comenzaron como un pasatiempo y poco a poco se fue convirtiendo en un lugar establecido para la adquisición de estos ejemplares.

Carlos es originario de Guadalajara, Jalisco, y mencionó que desde niño tuvo el gusto por estos animales, teniendo su primera serpiente en la adolescencia lo que le desencadenó su pasión por estos reptiles.

“Cuando comencé en esto de los reptiles, se puede decir que no había legislación, más bien no sabías que necesitabas regularte, iban a uno al veterinario, comprabas los animales que querías, te daban tu recibo y ya; yo desconocía si había una clase de legislación, que necesitará unas instalaciones especiales, nada”.

Destacó que desde antes y hasta hoy, los lugares de venta de animales no te informan que al comprar un animal exótico debes de registrarte ante la autoridad correspondiente, en Baja California la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), quien es un vínculo con la Semarnat, que a través de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) supervisa a los dueños de estos ejemplares.

“Aún hoy día te puedo decir que, si llegas a un veterinario y compras un animal, así no va a ser legal, refiriéndome a que se los traen de Estados Unidos, y aunque la ley ahora es más estricta, sigue habiendo ilegalidad en la adquisición de animales exóticos que no es lo que debería de ser”.

Después de muchos años y de ya no contar con ninguna mascota de este tipo, en 2012 conoció a Karla quien se convirtió en su esposa, y fue ella quien lo llevó de nuevo a comprar una boa, de ahí se acrecentó su gusto por esta especie y decidió realizar un negocio.

Moystrictor es un criadero de boas en donde actualmente cuentan con más de 100 ejemplares de este reptil, muchos de ellos a la venta y otros más, la mayoría, se encuentran por el solo gusto de tenerlos, los cuales cuentan con un registro ante la autoridad correspondiente que les da la libertad que necesitan para llevarlas, incluso a exhibiciones y pláticas en escuelas.

“Ya en 2013 me puse a investigar, me gustó tanto que dije yo quiero criar y fue por lo que vi, que me tengo que registrar, ya ahorita que sé cómo se maneja la legalidad puedo decir que, en aquellos ayeres, era un mercado negro, tu veías los animales, lo comprabas y ya, nadie te decía que necesitabas un permiso”.

“Hasta la fecha hemos estado haciendo las cosas como la ley lo manda, tiene que tener protocolos para sacar a tus animales, como mis boas; nosotros vamos a escuelas, damos pláticas, les damos difusión con los protocolos para poder hacerlos”.

Carlos y Karla incitaron a los que les interese contar con una serpiente, un reptil u otro animal exótico como mascota, a que acudan a las autoridades competentes y se informen los requisitos para contar con la tenencia legal de un ejemplar de este tipo.

