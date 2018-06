La panda Shuan Shuan cumple 31 años, vive en la CDMX y es única en Latinoamérica

En la actualidad el Zoológico de Chapultepec “Alfonso L. Herrera” alberga a dos pandas (hembras) que nacieron en México, entre ellas la panda de mayor edad que este 15 de junio cumple 31 años de vida, Shuan Shuan.



Ella es considerada como la panda más longeva fuera de la República Popular China, por lo que es un hecho que se encuentra en su etapa geriátrica, considerando que la expectativa de vida en condiciones naturales es de 15 años.

Procedente de la República Popular China, como un regalo de buena voluntad al gobierno mexicano, el 10 de septiembre de 1975 inició la historia de los pandas gigantes, con el arribo a México de la pareja conformada por la hembra Ying Ying (bienvenida) y por el macho Pe Pe (capullo/tesoro).

Feliz Cumpleaños Shuan Shuan pic.twitter.com/LAK6HmzwHS — Polimnia Romana (@polimniaromana) 15 de junio de 2018

Al ser un regalo, esta pareja y su descendencia pasaron a ser propiedad de México, y resulta que esta pareja ha sido la más prolífica fuera de China, procrearon siete crías: tres machos y cuatro hembras, aunque sólo cuatro sobrevivieron hasta la edad adulta.

Una de ellas era Tohui, que en 1988 se apareó con el macho procedente de Inglaterra Chia Chia (el mejor/el más excelente) lográndose el nacimiento de Xin Xin (esperanza), que junto a Shuan Shuan (doble), son las pandas que actualmente alberga el Zoológico de Chapultepec.

Foto: Cuartoscuro

¿Quién es Shuan Shuan?

Shuan Shuan nació el 15 de junio de 1987, actualmente tiene 31 años, es la sexta cría de Ying Ying y Pe Pe, nació de un parto gemelar, su hermano Ping Ping sólo sobrevivió tres días, siendo este el último parto de Ying Ying.

Cabe destacar que el Zoológico de Chapultepec es el único en América Latina que alberga a esta especie, y fue el primero en reproducirla fuera de la República Popular China.

We have 2 Pandas, Shuan Shuan and Xin Xin 🐼🐼, they are very beautiful but unfortunately they are too old to have a baby :( pic.twitter.com/7qNM630p6j — *BaR* (@BaR21RmZ) 6 de junio de 2018

Los pandas importan

El panda gigante es considerado un símbolo de la conservación de la vida silvestre a nivel mundial, es una especie sumamente carismática, pues atrae poderosamente la atención de las personas en general y de científicos que se esfuerzan por su conservación.

El éxito reproductivo de la primera pareja de pandas en México atrajo la atención de la comunidad zoológica internacional, reconociendo la calidad de trabajo desarrollado en el Zoológico de Chapultepec.

Muchos esfuerzos de colaboración se lograron gracias a lo anterior, en beneficio no solo de los pandas sino de otras especies animales que son albergadas en los zoológicos de la Ciudad de México.

La Panda Shuan Shuan puede conocerse en el Zoológico de Chapultepec, de martes a domingo de 09:00 a 16:30 horas.

