Lo que debes hacer para cuidar del perrito que acabas de rescatar

Seguramente en algún momento de nuestra vida nos ha seguido por la calle un perrito vagabundo, por lo regular, buscan llamar nuestra atención caminando sigilosamente detrás nuestro, en busca de un poco de alimento.

Actualmente, México ocupa el primer lugar en América Latina con caninos en esta condición, y una cifra realmente alarmante es que más del 75% de ellos jamás han recibido una vacuna o desparasitación en toda su vida, provocando así grandes riesgos a la salud pública y siendo foco de infección para otros perritos.

Este Día Internacional del Perro Callejero, anímate a cambiarle la vida a uno, para que éste se encargue de ofrecerte todo su amor.

Seriously Dogs GIF from Seriously GIFs

Hoy en día existen muchas campañas de adopción a fin de contrarrestar esta problemática y así brindarles una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Cifras indican que en el país, 8 de cada 10 cachorros que nacen en camadas callejeras, mueren antes de cumplir su primer año de vida por lo que si eres una de esas personas que desea adoptar a un perrito y cambiar esta historia, la farmacéutica Boehringer Ingelheim Animal Health, te hace un par de recomendaciones a fin de asegurar que el proceso sea lo más sano, efectivo y exitoso posible.

Dog Dogs GIF from Dog GIFs

Sé paciente para que se adopte a su nueva familia

Al no estar acostumbrado a vivir en un hogar, es importante que no desesperes si le cuesta trabajo tener confianza con cada integrante de la casa, o no aprenda rápidamente a saber dónde dormir o hacer del baño, esto toma su tiempo, pero con perseverancia poco a poco será el más educado y entenderá perfectamente cómo son las cosas en la casa.

Dog Smile GIF from Dog GIFs

Llévalo al veterinario a que evalúen su estado de salud

Es importante que cumpla con su cuadro completo de vacunación y desparasitaciones ya que, como lo dijimos anteriormente, la mayoría de ellos jamás las han recibido, cabe mencionar que la (OMS) reconoce que de las 174 enfermedades infecciosas transmisibles de animales a humanos, 53 son derivadas por los perros[v], por lo que es importante protegerlos a fin de asegurar la salud de toda la familia.

KP0 Dog GIF from Kp0 GIFs

Colócale una placa de identificación

Sabemos que los descuidos y accidentes también pueden ocurrir, una puerta abierta, que se espanten y salgan corriendo, pero lo importante es que no vuelvan a sufrir la experiencia de vivir en la calle, por lo que te recomendamos que en su placa coloques su nombre, dirección y un número telefónico.

Smile Dog GIF from Smile GIFs

Evita que siga reproduciéndose

Lo mejor es que esterilices a tu mascota para que no siga existiendo la población desmesurada.

Love Dalmatians GIF from Love GIFs

Ofrécele tiempo, paseos, atenciones y cariño

El ejercicio y las salidas al parque son esenciales para ellos y también te benefician a ti, además de mejorar el vínculo entre ambos.

Si tienes dudas o desean más información acerca de enfermedades, consejos y tips, entren a su plataforma en redes sociales: Facebook: @MascotaProtegida Twitter: @MascotaPro e Instagram: @MascotaPro.