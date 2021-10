Los animales exóticos que se comercializan en la frontera de Juárez

JUÁREZ.- En esta frontera se comercializan diferentes tipos de animales exóticos, además de poco comunes requeridos como mascotas, que pudieran ser una serpiente, un camaleón, tortugas y cocodrilos.

Reptiles Juárez, es la comercializadora de animales, la cual cuenta con sus diferentes permisos y fue invitada a participar en la Convención Nacional de Flora y Fauna Exótica “Animalia México 2021”, que se realizó en julio pasado en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco.

“Tengo todos los permisos vigentes, en Profepa, Semarnat y en el área de Ecología de Gobierno del Estado, son tres permisos que tenemos que tener, tengo el de comercializadora, el de portación de animales , de fauna y vida silvestre y estoy en tramites de plan de reproducción”, informó Esvin Elizalde de Reptiles Juárez.

Entre los animales que se venden en dicha tienda son serpientes, cocodrilos, distintos tipos de tortugas, camaleones y varanos.

Elizalde dio a conocer que como comercializadora envían animales a diferentes partes del país, a mayoreo.

“Voy a cumplir un año apenas (dedicado a la venta de animales), siempre me han gustado los animales y compre una serpiente, para luego revenderla y después empecé a traer yo, saque mis permisos y busque proveedores a mayoreo”, indicó.

Mencionó que los animales exóticos más económicos son las iguanas, con un costo entre 400 y 550 pesos y de los más costosos pueden ser serpientes o más exóticos un tigre, un chango. “Ahorita tengo una pareja de lemur, reproductores macho y hembra”, comentó.

“Con el permiso que yo te de, lo pongo a tu nombre, al momento de estar a tu nombre, tu puedes ser portador dentro de tu hogar, no lo puedes sacar a la vía pública solamente si vas al veterinario y tiene que ser adecuadamente como se transportaría, dependiendo la clase de animal que lleve, no lo puedes llevar a simple vista, no lo puedes llevar en la mano, tiene que ir como debe de ser”, explicó.

“Mucha gente que viene ya sabe, pero otra no y se les trata de adaptar un kit, ya sea con su terrario, con sus calentadores, con sus focos y obviamente con la serpiente, se da opción en que la pueden tener más económicamente, pero que la serpiente esté bien”, resaltó.

Considero como animales exóticos un tigre, el chango, cocodrilos, animales ya más grandes; los reptiles son más pequeños, más comunes.

“Una serpiente come una rata por semana, es lo adecuado, si es serpiente cria la rata te cuesta 50 pesos, pero si es serpiente juvenil te cuesta 100 pesos y si es adulta, te cuesta 150 pesos, una rata, para el alimento de una serpiente”, mencionó.

Con respecto a la demanda de estos animales, Esvin dijo “es una demanda bastantemente grande, no igual que un perro o un gato, pero ya tres o cuatro personas por semana que compren es una venta buena”.

“Tengo como mascota un cocodrilo y ahorita la pareja de lemur, changos, pero es un proyecto para reproducción aquí en Juárez”, finalizó.