Natural | La crisis climática golpea al campo

A pesar de los importantes avances agrícolas que se han implementado durante las últimas décadas para alimentar al mundo, los científicos y economistas están enfrentándonos con otra realidad mucho menos positiva.

La cifra por sí sola es preocupante: la producción agrícola global se ha quedado atrás en su productividad real hasta en un 21 por ciento, lo que equivale a perder siete años de producción, y todo gracias a que la humanidad aceleró el cambio climático.

Esa es la conclusión a la que llegó una investigación de Ariel Ortiz-Bobea y Charles H. Dyson, de la Universidad de Cornell.

"Encontramos que el cambio climático básicamente ha borrado unos siete años de mejoras en la productividad agrícola durante los últimos 60 años. Esto es equivalente a presionar el botón de pausa en el crecimiento de la productividad en 2013 y no experimentar mejoras desde entonces. El cambio climático antropogénico ya está retrasándonos ", dijo Ortiz-Bobea.

El impacto potencial del cambio climático en la producción mundial de cultivos se ha cuantificado en muchos informes científicos, pero aún no se ha modelado la influencia histórica del cambio climático antropogénico en el sector agrícola.

Para el estudio, que se publicó hace unos días en la revista Nature Climate Change, el equipo desarrolló un modelo econométrico integral que vincula los cambios año con año en el clima y las medidas de productividad con los resultados de los últimos modelos climáticos durante seis décadas.

Ortiz-Bobea dijo que consideraron más de 200 variaciones sistemáticas del modelo econométrico y los resultados se mantuvieron en gran medida consistentes.

"Cuando nos acercamos a diferentes partes del mundo, encontramos que los impactos históricos del cambio climático han sido mayores en áreas que ya son más cálidas, incluidas partes de África, América Latina y Asia", agregó.

Como parte de la investigación, también se destacó que los seres humanos han alterado el sistema climático, ya que la ciencia climática indica que el mundo es aproximadamente 1 ° C más cálido de lo que sería sin los gases de efecto invernadero atmosféricos.

Foto: Cuartoscuro

El fenómeno no es similar en todas partes

Sorprendentemente, cada región ha tenido un efecto único y no es uniforme en todo el mundo. Las regiones más cálidas como América Latina, el Caribe y África experimentaron una caída en el crecimiento que oscila entre el 26 y el 34 por ciento, mientras que América del Norte experimentó una disminución menos drástica, que va del 5 al 15 por ciento.

Los investigadores insinúan que la razón principal de esto son los patrones climáticos cambiantes que incluyen un aumento de las inundaciones y las sequías en varias áreas. Estos cambios masivos causados por el cambio climático afectan las estrategias productivas del agricultor para tener una cosecha exitosa.

Ariel Ortiz-Bobea explica: “Algunas personas piensan en el cambio climático como un problema lejano, algo que debería preocupar principalmente a las generaciones futuras (pero) nuestro estudio encuentra que el cambio climático provocado por el hombre ya está teniendo un impacto desproporcionado en los países más pobres que ahora mismo dependen principalmente de la agricultura ".

Los investigadores advierten que para el año 2050 nuestro planeta podría tener una población de alrededor de 10 mil millones y que es importante para la productividad de la agricultura esencial no solo estabilizarse, sino también prosperar a un ritmo nunca antes visto.

Otro de los investigadores que formaron parte del estudio agrega: "Esto nos da una idea de las tendencias que nos ayudarán a ver qué hacer en el futuro con los nuevos cambios en el clima, que van más allá de lo que hemos visto anteriormente".

Foto: Cuartoscuro

UNA DE LAS REGIONES MÁS AFECTADAS

En Ghana, por citar solo un ejemplo de varios países africanos, el acceso a los alimentos y el agua está profundamente influenciado por el cambio climático.

Los científicos han advertido que la África subsahariana será una de las regiones más afectadas, no solo porque el 96% de la agricultura en la región usa agua de lluvia, sino también porque la mayor parte de su población (60 por ciento) depende de la agricultura como fuente de empleo.

De hecho, el clima frágil de la región la hace particularmente propensa a eventos climáticos relacionados con la agricultura. Los ejemplos incluyen la degradación del suelo, lluvias irregulares, brotes de plagas y enfermedades. Estos efectos son peores para los habitantes de las zonas rurales porque la mayoría (82 por ciento) de las comunidades pobres y agrícolas se encuentran en las zonas rurales.

De acuerdo con The Conversation, los países necesitan políticas que gestionen los efectos del cambio climático en los pobres, incluida la población rural, los agricultores y los migrantes. Y es que se estima que durante años, las personas se han enfrentado al cambio climático a través de la migración interna e internacional.

En Ghana, la migración a las zonas rurales del cinturón medio en Kintampo, Techiman y Sunyani, también conocida como región de Brong-Ahafo, ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Esto se debe principalmente a las buenas condiciones agrícolas del cinturón medio, incluida su temporada de lluvias bianuales y suelos relativamente más ricos. Estas condiciones favorables, la proximidad de la región al sector norte de Ghana y la presencia de otros migrantes animan a los agricultores del norte de Ghana a trasladarse allí.

Muchos agricultores de la región del Alto Oeste han utilizado la migración para mejorar sus vidas y su seguridad alimentaria. La región del Alto Oeste, cuya ciudad capital es Wa, tiene las tasas más altas de pobreza en Ghana, 70,7% en comparación con el promedio nacional de 23,4%. Aparte de estas altas tasas de pobreza, la región también tiene pocas opciones de empleo además de la agricultura, lo que obliga a los residentes a abandonar la región. Pero esta estrategia de afrontamiento está cambiando debido al cambio climático.

En entrevistas y discusiones de grupos focales con agricultores rurales migrantes, los agricultores explican que sus esperanzas previas a la migración de mejorar sus vidas en el cinturón medio no se habían correspondido con las realidades posteriores a la migración. Estos incluyen el empeoramiento de las precipitaciones y las condiciones del suelo. Aunque este estudio se completó en 2016, sus hallazgos han sido colaborados por la investigación doctoral en curso del primer autor en el cinturón medio que muestra que estas condiciones climáticas están empeorando.

Las personas dijeron que esto se debió a la disminución de las lluvias y la menor fertilidad del suelo en la región. Esto está respaldado por otros estudios. Los migrantes rurales agregaron que debido a este empeoramiento de las condiciones, sus productos agrícolas estaban disminuyendo. Esto también estaba afectando su capacidad para enviar remesas a sus hogares en la región del Alto Oeste.

Esto se ha agravado por el escaso capital social de los agricultores rurales migrantes, debido a que se asientan en áreas remotas y son vistos como forasteros. Estos efectos son mayores para las mujeres migrantes en las zonas rurales, debido a las barreras culturales, económicas y sociales basadas en las normas de género. Estos afectan su capacidad para utilizar los recursos agrícolas. Entonces, la agricultura migrante en la región de Brong-Ahafo ya no es tan rentable como antes.

“Las tierras y las lluvias han cambiado ... A veces me siento tentado a creer que estoy de vuelta en la región del Alto Oeste. No sé lo que está pasando. Pero sea lo que sea, debe ser malo. Porque ahora no podemos volver corriendo a casa y se está volviendo difícil quedarnos aquí también ", dijo uno de los granjeros entrevistados.

La vulnerabilidad de los agricultores rurales migrantes al cambio climático también se agrava en la región de Brong-Ahafo porque la mayoría de ellos carecen de apoyo social, como recibir préstamos y ayuda no monetaria en la granja. No hay capital para ayudarlos en momentos de necesidad.

Foto: Cuartoscuro

La mayor amenaza para la humanidad

El cambio climático es la mayor amenaza para la humanidad. Lamentablemente, las catástrofes climáticas afectan de manera desproporcionada a los agricultores pobres y rurales. Los responsables de la formulación de políticas a nivel local y mundial deben actuar con urgencia y brindar soluciones a las necesidades de los agricultores rurales migrantes. Estos podrían incluir la creación de políticas de tenencia de la tierra antidiscriminatorias, proporcionando a los agricultores rurales información y recursos agrícolas respetuosos con el clima, y proporcionando opciones de empleo alternativas en las zonas rurales.

Todos los estudios que se han hecho muestran la vulnerabilidad de los agricultores rurales al cambio climático. También muestra la necesidad de políticas inmediatas e inclusivas que aborden las necesidades de los agricultores rurales en los orígenes y destinos de la migración. Los migrantes agrarios son vulnerables ya que experimentan los efectos del cambio climático como punto de partida y final.

Es posible que la migración como estrategia para responder al cambio climático ya no sea eficaz a medida que los efectos del cambio climático se aceleran y empeoran en todo el mundo. Esto tiene implicaciones para las poblaciones agrarias en Ghana y en contextos similares en el sur global, ya que la mayoría depende de la migración para mejorar sus vidas. Las políticas equitativas que abordan los efectos del cambio climático en las comunidades agrícolas rurales en los orígenes y destinos de la migración en todo el mundo ayudarán a garantizar que estos grupos no continúen sufriendo de manera desproporcionada los efectos del cambio climático.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Cultura Fotógrafo rinde homenaje a empresas en vías de extinción

Mundo OMS pide suspender venta de mamíferos salvajes para consumo humano