Nieve fresca de la Antártida tiene microplásticos, científicos hallan preocupantes restos

La contaminación es uno de los temas principales para organizaciones a nivel mundial, pues esta ha ido en aumento y trae consigo muchos riesgos para el ser humano.

Uno de los factores que más han ayudado a la crisis de contaminantes son los residuos plásticos, los cuales han sido encontrados en seres vivos como tiburones o pingüinos, e inclusive el cuerpo humano, así como en playas y mares.

Sin embargo, un estudio científico de Nueva Zelanda encontró residuos microplásticos en uno de los lugares más remotos del planeta, la Antártida.

"Es sumamente triste" encontrar microplásticos en la nieve

Una investigación de la Universidad de Canterbury, de Nueva Zelanda, afirma que halló diminutos restos de plástico en la nieve fresca de casi una veintena de lugares remotos del continente helado.

"Es sumamente triste, pero el hallazgo de microplásticos en la nieve fresca de la Antártida pone de manifiesto que la contaminación por plásticos llega hasta las regiones más remotas del mundo", dijo Alex Aves, integrante de la investigación.

Este hallazgo deja en visto la amenaza que supone la presencia de los microplásticos cada vez más recurrente en lugares y seres vivos del continente.

El estudio deja en claro que estas partículas, que anteriormente habían sido detectadas en el agua y hielo marino de la Antártida, tienen el potencial de influir en el clima, ya que en gran escala podrían acelerar el derretimiento del hielo y nieve.

Desde 2019, los investigadores recolectaron distintas muestras de nieve fresca en 19 emplazamientos de la remota Isla de Ross, ubicada al sur de la Antártida. Y que de las muestras, en todas se encontró microplásticos.

Los científicos indicaron que los modelos atmosféricos apuntan a que estas diminutas partículas viajaron miles de kilómetros a través de corrientes de aire, aunque también consideran que son producto de la presencia humana en la Antártida.

"En los estudios publicados en los últimos años hemos aprendido que, dondequiera que busquemos, encontramos microplásticos transportados por el aire", comentó Laura Revell, experta en física ambiental de la Universidad de Canterbury.

En la investigación, se utilizaron técnicas de análisis químico y con microscopios, identificó la presencia de 29 partículas de microplásticos por litro de nieve, que es una cantidad más alta que la reportada previamente en el hielo marino antártico.

En las inmediaciones de las bases Scott y McMurdo, en la Isla Ross, la densidad de los microplásticos fue tres veces mayor, detalló la Universidad de Canterbury.

Los científicos matizaron que desconocen desde hace cuanto tiempo la nieve fresca de la Antártida contiene este material dañino para su ecosistema.