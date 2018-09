Para los acapulqueños, los perros guía no son una amenaza

Desde hace mes y medio, Miguel Ángel Millán dejó el bastón para invidentes y ahora se acompaña de Ruger, cruza de labrador con golden retriever de un año y ocho meses de edad, para salir a caminar por las calles del puerto de Acapulco y visitar centros comerciales y tiendas de autoservicio.

Sin embargo, en sus paseos han sufrido la discriminación y la ignorancia de algunas personas que desconocen qué es un perro guía, y que creen, erróneamente, que estos canes al ingresar a un lugar van a atacar a los ahí presentes.





ESTABILIDAD Y SENSIBILIDAD

Miguel Ángel narró que perdió la vista a los 12 años, luego de que tuviera desprendimiento de retina primero en el ojo derecho y después en el izquierdo.

Después de esto, fue sometido a varias cirugías pero no dieron resultados pues la retina no quedó pegada y al final tuvo un daño en el nervio óptico, por lo que los médicos le han dicho que por el momento no hay tratamiento para que recupere la vista, ni siquiera con un trasplante.

No obstante, el haber perdido la vista no le ha impedido hacer su vida normal pues es licenciado en intervención educativa, ha estudiado dos diplomados, además ha sido profesor, interventor educativo, promotor social y abrió un centro educativo para rehabilitar a niños débiles visuales.

El joven considera que antes de que llegara Ruger a su vida, se encontraba en un punto de estabilidad, pues ya se había acostumbrado a andar con el bastón para invidentes, pero ahora se da cuenta de las bondades de tener un perro guía.

En este sentido, contó que tener al can a su lado, le ha permitido mejorar en su desplazamiento, socialización y en su rehabilitación física y emocional, además de que, aseguró, le despertó una sensibilidad que antes no tenía.

Al recordar la forma en que Ruger llegó a su vida, Miguel Ángel se llena de alegría y platica que un día por accidente, empezó a ver unos videos de una usuaria de YouTube de perros guías de Los Ángeles, California en Estados Unidos, y empezó a indagar en un grupo internacional de invidentes sobre estos canes.

Vía internet contactó a la asociación Leader Dogs For The Blind que se ubica en Rochester Hills, Michigan en Estados Unidos, y luego de enviar lo que le solicitaban, en dos meses se convirtió en candidato de un perro guía, por lo que viajó a Estados Unidos para obtener a Ruger, quien luego de 20 días de capacitación llegó con él a Acapulco.





CONTRA LA DISCRIMINACIÓN







Junto a Ruger, hoy Miguel Ángel tiene el reto de concientizar a la sociedad acapulqueña en cuanto al uso del perro guía y fomentar que el animal de compañía no es una amenaza para las personas que están a su alrededor.





Este es un reto para que en un futuro las personas que usan perros guías no enfrenten tantas dificultades como ahora yo las encuentro

Detalló que los obstáculos que anteriormente enfrentaba con el bastón eran de infraestructura y físicos ya que se encontraba con accesos especiales obstruidos y banquetas invadidas con mesas de negocios y al no saber qué se hallaba frente a él, se tropezaba.

En cambio, ahora con Ruger, Miguel Ángel ha encontrado impedimentos sociales, los cuales aseveró, son los que perjudican más por la indiferencia y desconocimiento de algunas personas de no saber qué es un perro guía.

Sostuvo que al salir a las calles de Acapulco y experimentar prohibiciones para ingresar a una tienda, a un restaurante o a un centro comercial con su perro guía, tiene la impresión de que nunca ha habido otra persona débil visual con un perro guía en Acapulco.





De la comunidad de ciegos que conozco ninguno tiene perro guía y me parece que soy el primer usuario de perro guía y me toca abrir brecha a otras personas para que a futuro haya más conciencia y seguridad para un usuario de perro guía

Dijo que cuando recibe una negativa de ingreso a lugares comerciales para realizar alguna compra, él hace valer su derecho como consumidor y como ciudadano.

Al respecto, aseveró que el artículo 58 de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lo ampara cada vez que va a un negocio y le niegan el servicio, acción que podría derivar en una sanción para el establecimiento.

El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad

(Los prestadores de bienes y servicios) Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes, dicta el artículo.

Sin embargo, Miguel Ángel dijo que sólo busca hacer conciencia del uso del perro guía y que la gente sepa que este can de servicio le da a las personas débiles visuales, independencia y seguridad al caminar, por lo que no deben impedirles su paso a los establecimientos.





CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO

Elsa Salgado, protectora de animales de la Asociación Patitas Felices, sostuvo que estos canes están muy bien entrenados para auxiliar a una persona invidente y para no causar molestias, por lo que no son agresivos ni hacen sus necesidades en los negocios o en la vía pública.

Miguel Ángel mencionó que es lamentable que policías que brindan seguridad en los centros comerciales y empleados de restaurantes como meseros o los mismos gerentes, no estén capacitados para identificar perros guías y todo el tiempo estén discriminando a las personas.

Planteó que a él le corresponde como una persona con una discapacidad visual, abrir las puertas para que se les reconozca como hombres y mujeres totalmente funcionales que son capaces de hacer muchas cosas y que se tienen que apoyar de ciertas herramientas tanto tecnológicas como de perros guía, para poder desplazarse.

Celebró que el servicio de transporte Acabús se comprometiera a realizar adecuaciones para brindarles un mejor servicio a las personas que cuenten con alguna discapacidad.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, aseveró que buscará capacitar al personal de centros comerciales y restaurantes para que conozcan los derechos que tienen las personas que presentan alguna discapacidad.