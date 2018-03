Prepárate este viernes para La Hora del Planeta

La organización WWF hace un llamado internacional por la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad convocando a un apagón por el planeta entre las 20:30 y las 21:30 (GMT+1) de la noche del próximo 24 de marzo.

La undécima edición de la Hora del Planeta pretende concienciar a la sociedad sobre la pérdida de biodiversidad que está ocasionando el cambio climático, y pedir la protección de la vida salvaje, el uso de la energía del sol o evitar que el desierto avance.

6 DAYS left till #EarthHour 2018! 🎈 if you’re new and want some help, check out this guide we have for you: https://t.co/THGvwWlDuY see you in six days! 😉 pic.twitter.com/511D5ly7DK — WWF (@WWF) 18 de marzo de 2018

En esa línea, WWF anima a todos los participantes a que expresen en redes sociales sus reivindicaciones con la etiqueta #YoApagoPor.

La organización espera que la Hora del Planeta 2018 sea un evento multitudinario en el que participen miles de ciudades de 187 países del mundo apagando 12, 000 monumentos y edificios icónicos.