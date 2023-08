Que paguen más impuestos por contaminar quienes más ganan

Hace unos diez años, un libro escrito por un economista francés se convirtió en un éxito de ventas sorprendente. Se llamó Capital en el siglo XXI. En él, Thomas Piketty rastreaba la historia de la desigualdad de ingresos y riqueza en los últimos 200 años.

Las ideas del libro tocaron la fibra sensible de las personas que sentían una creciente sensación de desigualdad económica pero que no tenían los datos para respaldarlo. Yo era uno de ellos y me hizo preguntarme: ¿Cuánta contaminación de carbono se está generando para crear riqueza para un pequeño grupo de hogares extremadamente ricos? Diez años más tarde, finalmente tengo algunas respuestas.

En un nuevo estudio, algunos colegas y yo investigamos la responsabilidad personal de los hogares de Estados Unidos por las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990 hasta 2019. Anteriormente estudiamos las emisiones vinculadas al consumo, lo que la gente compra. Esta vez, analizamos las emisiones utilizadas para generar los ingresos de las personas, incluidos los ingresos por inversiones.

Si bien puede parecer intuitivo que quienes se enriquecen con los combustibles fósiles son responsables de las emisiones, se han realizado muy pocas investigaciones para cuantificar esto.

Los esfuerzos recientes han comenzado a analizar las emisiones relacionadas con los salarios de los hogares en Francia, el consumo global y las inversiones de diferentes grupos de ingresos y las inversiones de los multimillonarios. Pero nadie ha analizado los hogares en todo un país en función de las emisiones utilizadas para generar su rango completo de ingresos, incluidos salarios, inversiones e ingresos de jubilación, hasta ahora.

Una vista desde el 1 por ciento superior

Tanto nuestros enfoques basados en el consumo como en los ingresos revelan que los hogares con mayores ingresos son responsables de mucho más que una parte equitativa de las emisiones de carbono. Lo que es más sorprendente es cuán diferente es el nivel de responsabilidad según se mire al consumo o al ingreso.

En el enfoque basado en los ingresos, la proporción de emisiones nacionales provenientes del 1 por ciento superior de los hogares es del 15 al 17 por ciento de las emisiones nacionales. Eso es aproximadamente 2.5 veces más alto que las emisiones relacionadas con los consumidores, que es aproximadamente el 6 por ciento.

Sin embargo, en el 50 por ciento inferior de los hogares, la tendencia es exactamente la opuesta: su participación en las emisiones nacionales basadas en el consumo es del 31 por ciento, aproximadamente dos veces más que sus emisiones basadas en los ingresos del 14 por ciento.

¿Pero porqué es eso? En primer lugar, el 50 por ciento de los hogares estadounidenses con ingresos más bajos gasta todo lo que gana y, a menudo, más a través de la asistencia social o la deuda. Los grupos de ingresos más altos, por otro lado, pueden ahorrar y reinvertir una mayor parte de sus ingresos.

En segundo, mientras que los hogares de altos ingresos tienen un gasto y emisiones generales muy altos, la intensidad de carbono de sus compras es en realidad menor que la de los hogares de bajos ingresos. Esto se debe a que los hogares de bajos ingresos gastan una gran parte de sus ingresos en necesidades básicas intensivas en carbono, como la calefacción del hogar y el transporte.

Implicaciones para un impuesto al carbono

Nuestra comparación detallada podría ayudar a cambiar la forma en que los gobiernos piensan sobre los impuestos al carbono.

Por lo general, se aplica un impuesto al carbono a los combustibles fósiles cuando ingresan a la economía. Los productores de carbón, petróleo y gas pasan este impuesto a los consumidores. Más de dos docenas de países tienen un impuesto al carbono, y los legisladores estadounidenses han propuesto agregar uno en los últimos años.

La idea es que aumentar el precio de estos productos al gravarlos hará que los consumidores cambien a alternativas más baratas y presumiblemente menos intensivas en carbono.

Pero nuestros estudios muestran que este tipo de impuesto recaería de manera desproporcionada sobre los estadounidenses más pobres. Incluso si se adoptara un cheque de dividendo universal, los impuestos al carbono orientados al consumidor no tienen impacto en los ingresos ahorrados.

Un impuesto centrado en las ganancias

¿Qué pasaría si, en lugar de centrarse en el consumo, los impuestos al carbono abordaran los gases de efecto invernadero como resultado de la generación de ganancias?

La gran mayoría de las corporaciones estadounidenses operan bajo el principio de "primacía de los accionistas", donde ven un deber fiduciario de maximizar las ganancias para sus inversores.

Si los impuestos al carbono se centraran en los ingresos de los accionistas vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero en lugar del consumo, podrían dirigirse a aquellos que reciben los mayores beneficios económicos resultantes de estas emisiones.





