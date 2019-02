Roedor australiano, primer mamífero que se extingue por cambio climático

El pequeño roedor australiano, cuyo nombre científico es "Melomys Rubicola", fue declarado oficialmente extinto por las autoridades , como consecuencia directa del cambio climático.

Estudios demostraron que el nivel del mar y el aumento de la intensidad de las tormentas, terminaron por acabar con la vida de roedores considerados como los únicos mamíferos endémicos en la Gran Barrera de Coral, pues entre los años 2004 y 2014 se encontraron niveles de agua sumamente altos.

A través de un comunicado Melissa Prince, ministra del Ambiente en Australia, confirmó la extinción de los roedores y habló sobre medidas de reforzamiento para proteger a especies en amenazadas en el país.

Enojo y tristeza...

El "Melomys Rubicola" fue registrado en el año 1845 por europeos en el Cayo Bramble, un lugar importante y conocido por la procreación de tortugas verdes y aves marinas. Para el 2009 científicos comenzaron un plan nacional de recuperación para la especie, pues los cambios climáticos comenzaban a afectarlos, pero no contaban con la rapidez del fenómeno.

Asociaciones ecologistas como El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), Fundación Vida Silvestre y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), han sentido tristeza y enojo por la pérdida del roedor, pidiendo a las autoridades competentes la implementación de proyectos que contribuyan en la preservación del ambiente.

