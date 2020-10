¡Todo un espectáculo! Delfines sorprenden a pescadores del Golfo de Santa Clara

Como un fenómeno natural que ha traído asombro tanto a turistas como a pescadores del Golfo de Santa Clara es la presencia de al menos tres decenas de delfines nariz de botella, que han sorprendido durante los últimos días al estar más cerca de la orilla de la playa; sin embargo, su arribo parece ser más habitual de lo que parece ser y su visita a la costa tiene registro desde los últimos 10 años.

Así lo compartió Carlos Tirado, cooperativista pesquero de dicho poblado, quien además dijo que este espectáculo marino es un reflejo de la gran relación y respeto que los hombres de mar tienen con esta especie, la cual gusta de pasearse en grupos para pedir pescado, siendo esta una dinámica con la que se han familiarizado.

“Estos ejemplares de alguna manera pertenecen a este litoral y se han acostumbrado a las embarcaciones; ellos ya saben que desde ellas se les arroja pescado que no es comercializable para nosotros, aprovechándolo. Se han acostumbrado a pedir, pues siempre vienen cuando van a salir las pangas” dijo y agregó que esta es una manera de los pescadores de darle las gracias a la naturaleza por el trabajo que da.

A su vez, dijo que durante la tarde del 29 de octubre se vio una gran cantidad de delfines rodeando a los grupos de pesca, divisándose aproximadamente 25 y 30 toninas, que también les llaman según la costumbre del poblado.

SORPRENDE NATURALEZA MARINA

Dichos avistamientos son comunes desde hace poco más de una década, pues el delta del Río Colorado y costa del Golfo de Santa Clara ha sido un sitio escogido por la especie para crear un tipo de ruta para alimentarse, la cual persiste durante casi todo el año.

“Es toda una rutina; las toninas ya están muy acostumbradas al contacto con nosotros. He visto cómo hay un respeto hacia estos ejemplares, porque se acercan amablemente. Es por ello que les pedimos a todos que los respeten, ya que son especies en peligro como el tiburón ballena, que también viene a visitarnos a estas playas del Alto Golfo de California”.

El delfín nariz de botella puede ser avistado con frecuencia en las aguas del Golfo de Santa Clara, tanto por pescadores como por turistas. / CORTESÍA | CARLOS TIRADO

En ese sentido, Tirado invita a pescadores, turistas y todo aquel curioso que se acerca a este espectáculo de la naturaleza a no tira basura en la playa, ni estando mar adentro, ya que cualquier desperdicio puede ser confundido como alimento por los delfines o tiburones, lo cual puede ser causa de muerte para ellos.

“Hay fines de semana que turistas han podido tocarlos, cuando se les presta el servicio de paseos. Lo único que se les pide es respeto, no tirarles objetos, no acercarse tanto y sobre todo no tirar basura. Son mamíferos protegidos y hay que cuidarlos. Parte de esto, es no provocarlos para evitar que se alejen y sigan estando con nosotros”, finalizó.





Carlos Tirado, alimentando a uno de los ejemplares que acudió para dar un espectáculo natural. / CORTESÍA CARLOS | TIRADO

