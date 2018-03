Traviesos pingüinos se adueñan de una cámara oculta y este es el resultado

Ejemplares de pingüino emperador han sido filmados en primer plano en la Antártida, ofreciendo una aproximación a la visión que esta especie tiene de su entorno.

La escena fue filmada en Auster Rookery cerca de la estación de investigación Mawson de Australia.

El expedicionario antártico australiano Eddie Gault, dejó la cámara en el hielo cuando visitó la colonia, y no pasó mucho tiempo para que los pájaros, naturalmente curiosos, aprovecharan la oportunidad para hacerse un selfie.

#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner 📷 Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7 — Antarctic Division (@AusAntarctic) 8 de marzo de 2018

Aunque el video al principio captura un puñado de pingüinos desde una posición ventajosa baja, un pájaro pronto se acerca a la cámara y, con una sola patada, hace que la pantalla se centre solo en su rostro. La curiosidad hace que otro pingüino pronto se abra paso en el marco.

Durante aproximadamente medio minuto, los dos emiten sonidos y miran con curiosidad hacia la pantalla, antes de animarse y sacudir la cabeza y el vientre repetidamente.

En cuestión de horas, el video de la hazaña feliz de los pingüinos había sido visto más de 30.000 veces en la página de Facebook de la División Antártica Australiana.

