[Video] ¡Sorprendente! medusa gigante se deja fotografiar

Una medusa del tamaño de un humano sorprendió a biólogos cerca de la costa de Cornualles, en el sureste de Reino Unido, cuyas imágenes fueron compartidas en redes sociales.

"Nunca he visto una tan grande", dijo la bióloga Lizzie Daly, quien además es presentadora de programas sobre vida salvaje y buceaba en esa zona como parte de su campaña “Wild Ocean Week”, que tiene como objetivo recaudar fondos para la 'Marine Conservation Society', organización sin fines de lucro líder en el medioambiente marino del Reino Unido.

"Habíamos visto algunas medusas más pequeñas en un hermoso arrecife cercano, y luego de la oscuridad surgió esta enorme y hermosa medusa. Simplemente mire dos veces y pregunte si en realidad tiene un metro y medio de largo”, describió Daly.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙

En su red social de Twitter escribió además que fueron a nadar y "nos encontramos con esta medusa barril gigante. Qué manera de terminar esta aventura de vida silvestre marina!".

De acuerdo con reportes de prensa, “las medusas más grandes que se encuentran en las aguas costeras británicas, se desplazan a través del Océano Atlántico hacia las cálidas aguas costeras en el oeste cada año y se pueden apreciar a menudo cerca de las playas durante los meses de mayo y junio”.

Indicaron que “la especie Rhizostoma pulmo, la más grande de la familia de medusas presentes en la región, puede medir hasta 90 centímetros de diámetro y alcanzar un peso de 35 kilos”.

This is crazy! Divers swam with this massive barrel jellyfish off the coast of Cornwall.

It’s the largest species of jellyfish found in British waters.@BBCCornwall @Shark_ManDan pic.twitter.com/LjxvHS53aB — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) 15 de julio de 2019

De acuerdo con el diario británico “The Guardian”, Daly y el camarógrafo submarino, Dann Abbott, manifestaron que no no estaban sorprendidos por el comportamiento del animal.

“Tiene una picadura muy leve y no representa una amenaza para los humanos; algunas personas ni siquiera lo sienten (…) Muchas personas se preocuparían de inmediato, pero no es peligroso. Es una criatura majestuosa", comentó Daly.