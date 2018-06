[Video] Un orangután pelea con una excavadora tratando de proteger su hogar

Circula en redes sociales un video del triste momento en que un orangután se enfrenta a una excavadora que destruye su hogar en Indonesia.

En las imágenes se ve al animal caminar por encima del tronco de un árbol hacia la máquina que tala los árboles de su hábitat natural.

Logra llegar a la excavadora pero cae al suelo. Su hogar está completamente destrozado y el orangután trata de buscar un refugio.

Estas imágenes fueron parte de un video grabado en 2013 y publicado en Facebook el pasado martes por la organización Internacional Animal Rescue (IAR).

"Este orangután desesperado busca frenéticamente refugio ante el poder destructivo de la excavadora, una máquina que ya ha diezmado todo lo que le rodea", escribe la organización.

El orangután fue finalmente rescatado por la AIR, quien alerta en su página web de que los animales en Indonesia sufren y se mueren por la destrucción de la selva.

La tala de árboles tiene como objetivo principal la producción de aceite de palma, producto con el que se fabrica la crema de avellana Nutella.

Nuttella y otros productos hechos con aceite de palma

Ferrero, la empresa productora de esta popular crema, ganó hace un año una demanda que interpuso contra una firma de la competencia que criticó el impacto de este producto sobre el medioambiente y la salud de sus consumidores.

En una campaña lanzada en 2013, la cadena belga de supermercados Delhaize presumía de que su crema de cacao Choco era mejor que Nutella.

Sin embargo un tribunal dio la razón a Nutella, recordando a la competencia que no puede decir que el producto de Ferrero sea menos ecológico, porque utiliza aceite de palma sostenible y de origen certificado por diversos organismos internacionales.

Incluso Greenpeace defendió las prácticas de la compañía en este sentido y su compromiso para usar aceite de palma que no provoque la deforestación en el sudeste asiático, de donde proviene la mayoría de este ingrediente.

Marcas que utilizan aceite de palma

Unilever, Nestlé, Kellogg’s, L'oreal, Vichy, Burger King, McDonalds, Colgate y Starbucks, son algunas de las empresas que utilizan aceite de palma en sus productos.