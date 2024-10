¿El cacao no es mexicano? Descubren que la semilla para el chocolate proviene de Sudámerica

El cacao es una planta que se creía que fue descubierta por los olmecas, e incluso se consideraba que los integrantes de esta cultura fueron los primeros en cultivarlo y prepararlo en la bebida xocolatl, que se consumía en ceremonias. Sin embargo, un nuevo estudio desmiente esta versión y asegura que la planta se originó en Ecuador.

El estudio titulado A revisited history of cacao domestication in pre-Columbian times revealed by archaeogenomic approaches publicado por la revista Scientific Reports reveló que la expansión del cacao se originó en Ecuador, específicamente en la Amazonía ecuatoriana meridional.

Con ello, los investigadores desecharon la teoría de que el cacao se domesticó en Mesoamérica y de estas regiones se dispersó hacia el sur, pues los análisis muestras que el cacao se expandió gracias a rutas comerciales de Ecuador por la costa noroccidental del Pacífico de Sudamérica y posteriormente por Centroamérica hasta llegar a México.

"Podemos afirmar con rotundidad que el origen del cacao y su domesticación fue en la Alta Amazonia y no en los trópicos de Mesoamérica", indica el estudio.

¿Dónde surgió el cacao?

El estudio analizó los residuos en más de 300 cerámicas precolombinas de casi 6 mil años de antigüedad provenientes de Sudamérica y Centroamérica, en los que buscaban restos de ADN de cacao y de compuestos químicos relacionados con el.

Algunas de las vasijas analizadas para descubrir el origen del cacao. Foto: Captura de pantalla.

Tras las pruebas, descubrieron que el cacao se expandió a través de las rutas comerciales tras su domesticación, la cual ocurrió hace más de cinco milenios en Ecuador, debido a que la planta Theobroma cacao se originó en la Amazonia. La muestra de ello es la dispersión del cacao por la costa noroccidental del Pacífico de Sudamérica, posteriormente por Centroamérica, hasta que llegó a México mil 500 años después.

Las cerámicas analizadas muestran que las culturas de Valdivia, ubicada en Ecuador, y Puerto Hormiga, de Colombia, tienen pruebas de los primeros usos del cacao. Sumado a que el ADN hallado en las cerámicas muestra que varias culturas cruzaron los árboles para adaptarse a nuevos entornos.

¿Cómo llegó el cacao a México?

El estudio especifica que el cacao llegó a Mesoamérica posiblemente a través de redes político-económicas interconectadas, que a su vez implicaron la interacción a larga distancia de los pueblos mediante contactos marítimos e interiores.

"Estas interacciones pueden haber incluido tanto la migración humana como los intercambios comerciales que alentaron la dispersión de plantas cultivadas junto con una serie de otros artículos comerciales", detalla el estudio.