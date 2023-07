El Gran Tesoro de Kentucky: encuentran cientos de monedas de oro en campo de maíz

Un gran descubrimiento fue confirmado en los Estados Unidos al encontrar un verdadero tesoro lleno de cientos de monedas de oro en lo que era un campo de maíz en la región de Bluegrass, dentro del estado de Kentucky.

Los organismos encargados de certificar monedas de oro: Numismatic Guaranty Company (NGC) y GovMint se encargaron de analizar el ahora conocido como “El Gran Tesoro de Kentucky”, que incluye al menos 700 monedas de oro que datan desde 1854 a 1862.

Los organismos señalaron que estas monedas fueron utilizadas durante la Guerra Civil de Estados Unidos, momento en el que Kentucky quedó en medio de los conflictos al limitar con los estados de la Unión en el norte y con los Confederados en el sur.

Fue entonces que decidió imponer la “Declaración de neutralidad de Kentucky” en 1861 para no tener mayores problemas. Sin embargo, en el interior del estado las ideas encontradas de las familias llevaron a que el conflicto armado no dejara de aparecer.

Un experto califica cada una de las monedas encontradas. Foto: NGC

De ahí que los expertos piensen que en alguno de estos encuentros armados se perdieran las monedas y estas quedaran enterradas en un campo de maíz por más de 150 años.

“La importancia de este descubrimiento no se puede exagerar, ya que la asombrosa cantidad de más de 700 monedas de oro representa una cápsula del tiempo virtual de la acuñación de la era de la Guerra Civil, incluida las monedas de la escurridiza Dahlonega Mint”, explicó el experto en acuñación y distribuidor de monedas raras Jeff Garrett.

¿Qué tipo de monedas fueron encontradas en este tesoro?

Para la venta de estas monedas a los coleccionistas se eligió a la empresa GovMint para distribuirlas, quienes realizaron una descripción minuciosa de cada una de las casi 700 monedas encontradas.

Al respecto, el tesoro de Kentucky consiste en dólares de oro de Estados Unidos de tipo I, tipo II y tipo III, con rangos de fechas que van desde 1854 hasta 1862, siendo el 95 por ciento del contenido del tesoro.

Junto a esto, se encontraron al menos 20 monedas Liberty’s de 10 dólares con fecha de acuñación de 1840 a 1862 y ocho Liberty’s de 20 dólares fechadas de 1857 a 1862.

También cuenta con monedas extrañas y errores curiosos, como son 18 monedas Liberty’s de 20 dólares con fecha de 1863 y que se consideran algunas de las más raras de la serie.

Cada una de las monedas ya se encuentra a la venta por medio de GovMint y su precio no fue dado a conocer al público, debido a que los interesados tienen que llamar por teléfono al sitio para obtener todos los detalles. Respecto a la persona que encontró el tesoro de Kentucky y la ubicación exacta de la granja, este no fue dado a conocer por cuestiones de seguridad y confidencialidad.

