El Gran Varón, la canción que bailas en los XV años y que retrató la epidemia del VIH

Dentro de las celebraciones por XV años, o bodas, graduaciones o cualquier tipo de fiesta, un género indispensable para disfrutar del evento es la salsa, pues ésta cumple con la intención de que los invitados no se queden sentados y tomen la pista de baile para lucir sus mejores pasos.

A pesar de que lo más llamativo de este género musical, para algunos, sea la sección de percusiones y vientos pues incitan a "mover el esqueleto", la lírica de las canciones también tienen un gran impacto que no pierde peso al pasar de los años.

Tal es el caso de la canción de Willie Colon, El Gran Varón, recuerda a un viejo conocido de su autor, quien sufrió por su orientación sexual, además de "ocultar" el padecimiento de VIH que sufrió durante la década los 70 y 80.

Esta canción fue uno de los éxitos más recordados de Colón, y retrata una época donde se estigmaba a la enfermedad como el "cáncer gay", así lo recordó Willie Colón durante una entrevista para el portal AlDía, donde detalló el detrás del tema.

"La canción está basada en una historia verídica de un amigo que estudió conmigo. Después de un tiempo me enteré de su drama. A él le hacían mucho bullyng y no podía salir del closet porque en los 60 y 70 no era aceptado declararse gay".

«Cambió su forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón // cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar ¡vaya que error! // Una mujer le habló al pasar, le dijo hola, qué tal papá ¿cómo te va? // No me conoces yo soy Simón, Simón tu hijo, el Gran Varón»

Respecto al trágico desenlace que tiene la historia en la canción, Colón describió que El Gran Varón fue escrita mientras su amigo de escuela padecía por el VIH.

"Escribí El Gran Varón mientras mi amigo moría de SIDA, era el enfermo de la cama 10 y no tenía escapatoria", relata el artista.

Señala además que la estrofa "en la sala de un hospital / de una extraña enfermedad murió Simón", fue escrita bajo la regla de concluir la historia,pues el compañero de Willie aún no había fallecido, pues estaba internado en un hospital de Los Ángeles.

Censura de El Gran Varón

A pesar de que la canción pare a bailar hasta al “más tronco”, ésta sufrió de censura tras su publicación en Puerto Rico, pues algunas radioestaciones se negaban a reproducir la canción debido al lenguaje que contenía.

Además el propio autor Willie Colón recuerda que intentó hacer una obra de teatro del tema, sin embargo por motivos de homofobia esta idea fue descartada.

"En Puerto Rico una vez trataron hacer una obra teatral llamada El Gran Varón pero la gente la atacó mucho y tuvo que ser cancelada”, recordó Colón.

El éxito de El Gran Varón

Este tema forma parte del disco Top Secret del 88 y logró conseguir disco de oro y platino tras su publicación.

Por otro lado, se dio a conocer que la canción en cuestión - El Gran Varón - se convirtió en una de las más conocidas de Willie Colón, pues entró al número 23 de las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos, de acuerdo al ranking de Billboard.