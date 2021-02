El joven que convirtió su adicción en un trabajo

Día tras día, el dormitorio de Ali Watheq Farhood se llena con el sonido de disparos, gritos y los interminables sonidos de tipeo de su teclado mientras el iraquí de 24 años, oriundo de la ciudad de Samawa, lucha por su vida virtual contra adversarios digitales.

Al límite y completamente inmerso en la lucha en línea, Farhood se describe a sí mismo como un jugador profesional de videojuegos de disparos en primera persona.

Descubrió los videojuegos en 2003, cuando su padre compró la primera computadora de la familia. Dice que cuando tenía nueve años, comenzó a desarrollar una adicción a los videojuegos.

“Un día desperté y me encontré con que mi padre había traído una caja grande. Me sorprendí, '¿qué es esta caja, es una televisión?', Hasta que la instalé y entendí que era una computadora. ¿Un televisor que puedes controlar? ¿Con el que puedes hacer cualquier cosa? Me sorprendió. Empecé a trabajar en él, a descubrir todo lo que puedes hacer, y a partir de ese momento, toda mi atención se centró en las computadoras.... Toda mi atención se centró en los juegos y las PC ".

Años después, decidió que esto tenía que cambiar y dejó de jugar durante un año y medio.

Después de obtener un diploma en ingeniería informática, Farhood decidió convertir su pasión en un trabajo y fundó el Gamer’s Cafe, una página de Facebook en la que él y un equipo de jugadores de todo Irak publican capturas de pantalla editadas de sus videojuegos.

En 2019 consiguieron suscribir un millón de seguidores, cifra que se duplicó al año siguiente.

Según Farhood, la crisis del coronavirus y sus bloqueos ayudaron parcialmente a este rápido crecimiento.

Los ingresos generados por su página de redes sociales son suficientes para cubrir sus gastos, dijo Farhood, quien aún vive con sus padres.

Aún jugando hasta cuatro horas al día, Farhood dice que ahora está más dedicado a producir contenido para su página de Facebook que a ganar en el campo de batalla virtual.

Además de los anuncios, Farhood y su equipo ganan dinero a través de donaciones de seguidores iraquíes, pero también de jóvenes ricos de los países del Golfo.

"En 2016, creamos nuestro primer equipo, se llamaba 'Gamers' Cafe Family '. Hicimos mucho contenido ese año, continuamos haciendo mucho contenido. Desde 2017, comenzamos a transmitir en Facebook, especialmente PubG, Player Unknown Battlegrounds. En 2019, alcanzamos el primer millón de seguidores en nuestra página. Eso fue increíble. En 2020, alcanzamos los dos millones de seguidores y logramos muchas cosas ".

"Recibimos dinero a cambio de jugar. ¿Cómo hacemos esto? A través de los sitios web de redes sociales, al tener presencia en los sitios web de las redes sociales, obtenemos un salario por jugar".

En 2019, el parlamento de Irak prohibió los videojuegos populares en línea, incluidos Player Unknown's Battlegrounds y Fortnite, citando su influencia "negativa" especialmente en los jóvenes en un país plagado durante mucho tiempo por el derramamiento de sangre en la vida real.

La prohibición se produjo "debido a los efectos negativos causados por algunos juegos electrónicos en la salud, la cultura y la seguridad de la sociedad iraquí, incluidas las amenazas sociales y morales para los niños y los jóvenes", se lee en el texto de la resolución.

Consciente de que la adicción a los videojuegos tiene un impacto duradero en la salud física y mental, Farhood dice que no promueve la adicción sino que brinda entretenimiento.

Actualmente, Farhood hace una vida normal, distribuida entre trabajo y recreación: "Salgo de noche, cuando todo está tranquilo, no hay gente, no hay ruido, ya sabes, para respirar. Toco canciones, voy despacio y conduzco. Para quitarme el ánimo en el trabajo. Porque a veces es un un poco intenso ".

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Política Intensamente | En 2024, el candidato del pueblo seré yo: Noroña

Mundo En este país atacan al Covid con hierbas y remedios