El Mundo del café llega a Ámsterdam

“El café debe ser caliente como el infierno, negro como el diablo y puro como el ángel." Así lo definió hace doscientos años Charles Maurice de Talleyrand… y creo que tenía razón.

Para quienes disfrutamos de esta bebida que reconforta el alma y nos llena de energía, no hay nada mejor que empezar la jornada con una tacita de café. No por nada cada día se toman más de tres mil quinientos millones de tazas a lo largo y ancho del mundo.

Foto: Ma. Esther Estrada M.A.

Para que llegue hasta nuestra mesa se necesitan coordinar muchos esfuerzos. Empezando por el productor que cuida con cariño sus árboles, recolecta las frutas, las despulpa para sacar los granos, mismos que lava, seca y trilla antes de vender a los mayoristas o a las tostadoras lo que en ese momento se denomina “café verde”.

Según la Organización Mundial de Café (ICO), Europa es el mayor consumidor. Por eso no es de extrañar que aquí se lleve a cabo la feria “World of coffee” (Mundo del café). Este año se realizó en Ámsterdam. Reunió a casi once mil visitantes de todo el mundo y más de doscientos cincuenta expositores: desde productores, comercializadores y tostadores, hasta fabricantes de maquinarias diversas, de material de empaque e incluso de tazas y jarras. También hubo competencias para elegir al mejor barista, que por cierto ganó Agnieszka Rojewska, de Polonia, la primera mujer en recibir este premio.

Foto: Ma. Esther Estrada M.A.

El país invitado fue Colombia, muestra del interés que su café ha generado alrededor del globo, a cuya producción se dedican unas 550 mil familias. Ahí se generan en promedio 14 millones de sacos (de 60 kilos) al año, de los cuales se exporta el 92 por ciento. Se destacaron también los esfuerzos que han hecho para producir de manera sustentable, entre ellos el programa “Manos al agua”, de manejo inteligente del vital líquido, que ganó un premio de la Asociación de Cafés Especiales (SCA).

Me acerqué a hablar con Daniel Robles en el stand de Descamex. Esta es una empresa mexicana especializada en descafeinar los granos. Tienen dos plantas en el estado de Veracruz donde ofrece realizar el proceso ya sea por métodos químicos o naturales, es decir, con agua. Sus clientes y los granos proceden de México, pero también de distintos rincones del planeta.

Foto: Ma. Esther Estrada M.A.

Aparte de él, la única otra presencia mexicana fue la de SAGARPA. Esto me lleva a mencionar que el año pasado, México fue el país invitado en la feria “World of Coffee” que se llevó a cabo en Budapest.

El año próximo la cita será en Berlín del 6 al 8 de junio.

Cualquier comentario relacionado con este artículo, favor de dirigirlo a mestrada@elsoldemexico.com.mx

Foto: Ma. Esther Estrada M.A.