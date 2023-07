Elena Larrea, la modelo que salva a los caballos del maltrato y la violencia

Aunque muchos consideran que algunas modelos o personas famosas son superficiales, algunas nos demuestran que tienen un gran corazón y que se preocupan por los más desprotegidos, tal como lo hace Elena Larrea, una modelo que se dedica a rescatar caballos.

Larrea, aparte de ser modelo, tiene una fundación en la que ayuda a animales que han sido abandonados y/o maltratados, y les da una nueva vida en su rancho en Puebla. Si tu también eres amante de los animales, aquí te contamos la historia de esta joven comprometida por ayudar a los seres más nobles del planeta.

Cuacolandia, el edén de los caballos fundado por Elena

Cuacolandia es el nombre del santuario para caballos fundado por Elena Larrea y que tiene como objetivo salvar a los caballos maltratados o abandonados en Puebla. El rancho se encuentra en el bosque de Haras Ciudad Ecológica y ahí llegan animales en malas condiciones, golpeados, maltratados, infectados, etc.

Larrea, junto a su socia Toni Camil, llevan más de seis años ayudando y curando animales.

“Son seres sintientes, y animales que tienen los mismos derechos que el resto de las especies. Son igual de importantes que las mascotas, por ejemplo, los perros y los gatos, que hay millones de albergues y santuarios. Y pues tal vez los caballos son más invisibles, y quisiera darles un lugar en donde estén a salvo y donde puedan vivir su vida en paz”, escribió Larrea en la página de Cuacolandia.





“Siento que merecen justicia los animales. Yo creo que los humanos hemos arrasado con todas las especies, incluyendo los equinos, y siento que falta gente que los defienda. Entonces, como que hay algo dentro de mí que quiere hacer justicia por todos esos animales, equinos o no, que sufren todos los días bajó la crueldad y el látigo del desprecio de los humanos. Y de verdad se me hacen criaturas sumamente nobles”.

En sus redes sociales, la modelo narra algunas historias de rescate, como la historia de Pinta, una yegua que fue abandonada en Tonalá Jalisco, junto a otras doce yeguas. En el clip se puede ver al animal en pésimas condiciones, casi en los huesos. Elena las transporta junto a sus equipos a Cuacolandia y tras entenderla de sus heridas la yegua comenzó a ser otra. Tres meses después subió de peso y se hizo líder de una manada de ponis.





Otro emotivo caso es el de Spirit, un hermoso caballo al que le fracturaron sus extremidades y había sido llevado al rastro para sacrificarlo. Elena logró rescatarlo y luego de una recuperación que llevó años, el caballo ahora disfruta de los pastos de Cuacolandia.





Así también, Elena no se limita a los caballos, recientemente rescató a una perrita y aus cachorros. El grupo de caninos estaba dentro una coladera, estaban solos y con hambre cuando la modelo los llevó a su rancho y les dio cobijo. Tras atenderlos y curarlos, la perrita que fue llamada Altagracia comenzó a ser la amiga de Elena e incluso comenzó a hacer tareas en Cuacolandia, como arrear a los caballos y poner orden cuando estos comían.





“Son animales que de verdad han sufrido un maltrato pesado, casi al punto de que los podrían haber matado, y que aun así, me ven y se me acercan a tomar la zanahoria, que les chiflo y paran las orejas y me vienen a saludar”.

“Tenemos que empezar a verlos, tenemos que empezar a hablar con ellos, los animales tienen voz, y somos nosotros”.