En Chihuahua los prefieren exóticos

Una extensa variedad de mascotas son las que los chihuahuenses adoptan como un miembro más de su familia, desde exóticos reptiles, hasta los más tiernos conejitos mini lop, con un gusto especial por los perros, en los que invierten considerables sumas de dinero en su mantenimiento, estética e higiene que varía entre los 250 pesos a los mil 600 pesos mensuales únicamente en baño y cosmética animal.

Humberto Manjarrez, quien desde hace seis años administra Animales Exóticos Chihuahua, compartió que el estado de Chihuahua es una de las entidades en México que protege más a las diferentes especies con la legislación que se aplica en el territorio estatal, donde ya se prohíbe la compra y venta de animales en comercio informal.

Foto: Gerardo Aguirre

Asimismo, compartió que durante este año se ha registrado un auge en la adquisición de reptiles como pitones bola, boas colombianas, cocodrilo moreletti; además de un creciente bastante gusto por los felinos como tigres, leones, jaguares. En el tema de los monos, los prefieren de razas pequeñas como el lémur y titi. También, los erizos que se han convertido en el animal preferido entre jóvenes de 12 a 15 años, quienes más lo compran.

Y destacó que todos los animales que maneja tienen su documentación federal, están registrados ante la PROFEPA y su venta y adquisición es totalmente legal.

Reptiles

Reptiles deben tener cuidados especiales, como temperatura específica, camaleones con cierto grado de humedad, entre 50 hasta 70 por ciento de humedad.

La inversión de los dueños que prefieren tener reptiles de mascota, es adecuarles un terrario, con condiciones especiales de temperatura y humedad, de acuerdo a cada especie, y fuera de estos aspectos, no son animales complicados de cuidar.

Foto: Gerardo Aguirre

En el tema del alimento, los que son carnívoros como las pitones y cocodrilos, en el mismo establecimiento se pueden adquirir el alimento vivo, como ratones, grillos, gusanos, que también son consumidos por tarántulas.

Dragón de Sabana

Requieren alimento vivo como ratones, no mastican el ejemplar, sino que lo tragan completo vivo. En el mercado, los ejemplares de dragón salvator con una longitud de metro y medio, cuesta alrededor de 35 mil pesos y son semi acuáticos; por su parte, el varano de Sabana que es más de tierra cuesta 12 mil pesos, con 80 centímetros de longitud.

“Son totalmente amigables; todo animal para que pueda ser manejable, es decir, que puede interactuar con el ser humano, tiene qué ver el manejo que le dé la persona, quien puede comprar el animal por cumplir un gusto, pero si no tiene el tiempo y la dedicación de convivir con él, entonces el animal no se acostumbra a que lo manipulen, a que lo agarren, a estar con él”.

Felinos

Durante este y el año pasado se vio un marcado auge por la adquisición de este tipo de animales para tenerlos como mascotas, que varían en precio, según la especie, por ejemplo, un león se consigue en el mercado por 60 mil pesos, y entre los más caros está el león blanco, por el que se paga hasta 160 mil pesos.

Tienen una dieta muy estricta basada en pollo y suplementos de calcio, no consumen carne roja, ya que desde cachorros se acostumbran al olor del pollo, y por lo muy desarrollado de su olfato, es el tipo de carne que relacionan con su comida, y se inhibe que guste de probar otro tipo de carne.

Por ley, el espacio mínimo para tener en casa ese tipo de felinos es necesario que sea de 20 metros cuadrados como mínimo, con áreas de sol y sombra.

“Realmente no son tan complicados; son más complicados para su cuidado perros como los bulldogs, que por lo delicado de su piel, se arrugan, y se deben humectar constantemente”.

Perros

“Desde que se prohibió la venta de perros en la calle, se volvió un auge con nosotros su venta, manejamos 35 razas de perros, y vendemos alrededor de 40 perros por semana. Los perros favoritos son el shitzu, yorkie, pomerania, french poodle y golden”, explicó Humberto.

Son perros de alto cuidado por el tipo de pelaje y la alimentación que tiene que llevar. Las razas que demandan más atención son el shitzu y el Golden. Los perros de pelaje largo requieren una alimentación muy fina, para ellos se recomienda la marca Royal Canin, porque a través de la alimentación, se cuida que no se les caiga tanto el cabello, que lo mantengan brillante, saludable; y normalmente son perros que sufren problemas de respiración, por lo que es necesario una alimentación sana para su calidad de vida.

Actualmente, hay muchas enfermedades como parvovirus, coronavirus, entre otros, que les afecta mucho y que cada vez, los virus se desarrollan y fortalecen más. Es importante que cuenten con todas sus vacunas y que sea puntual, ya que si se atrasa la administración de una, lo puede poner en riesgo de contraer una de estos padecimientos.

En el tema de la estética, se inicia por la higiene con la recomendación de un baño cada 15 días, con garrapaticida, porque hemos detectado que hay plaga de garrapatas y pulgas.

Conejos y cerditos

Los conejos son de raza mini lop, clásico de orejas caídas; cabeza de león y mini rex, el alimento que reciben es únicamente ‘Conejina’, para no alterar su crecimiento. Los cerditos son de una raza pequeña llamada mini pigs, que no crecen más de 25 centímetros, con cuidados para la piel que se les reseca mucho; y les gusta mucho el agua, necesitan estar muy hidratados. Tener una dieta estricta con cantidades medidas durante el almuerzo, comida y cena. Si reciben más alimento o de las sobras de casa, empieza a crecer y les afecta a su salud.

“Tenemos muchos conejos para que la gente los pueda agarrar, que los pueda manipular y ellos se sientan acostumbrados a ello. Tiene mucho que ver el manejo que les den las personas”.

Campeones

Kchorros TinaPri son importadores de poodle estándar también llamado gigante, porque alcanzan los 60 a 65 centímetros de altura, al estado de Chihuahua desde España, para criarlos y prepararlos para exposición. Los aspectos básicos son la buena alimentación, cuidado y estirado del pelo y el entrenamiento por un manejador.

La preparación para cada ejemplar es de cuatro horas para una exposición, con el baño, el secado y el fijador para levantar el top crin.

“Son perros muy elegantes, pero también son familiares. Son perros muy chiples, alegres”, compartió Tinajero.

Entre sus logros, se encuentra Dalí, de tres años y medio quien se ha colocado como Campeón Panamericano y está a un punto para ser Campeón Mexicano y otro para Campeón Internacional. Por su parte, Prada de diez meses, acaba de lograr el título de Campeona Joven Mexicana en Expo Can, que se realizó en la Ciudad de México, en la expo más importante de conformación y belleza.

Amante de los perros de raza grande, Francisco Alonso Tinajero indicó que los cuidados necesarios para mantenerlos en excelentes condiciones es cuidarles el peso, con ejercicio para prevenir los problemas de displasia de cadera y codos o de articulaciones con un mínimo de tres caminatas largas a la semana.

El servicio de estética se recomienda entre 15 días y un mes, incluyendo el corte de uña, limpieza de oídos y de cojinetes. Hay perros que llevan el corte y otros que no, por ejemplo, a los de perros de pelo largo, no se le debe cortar el pelo porque la función es protegerlos del frío o del calor, pero ahora están de moda muchos cortes, que es por pura vanidad. Un perro con su pelo bien cepillado, que no tenga nudos, para que cumpla con su función.

Los costos van desde 250 pesos por un chihuahua hasta 800 pesos en los casos de un san bernardo, a quienes se debe acostumbrar a la estética desde los tres meses de edad, luego de que cumplan con el cuadro completo de vacunación.

“Son muy inteligentes los caniches, aprenden rápido. A nosotros nos queda un gran orgullo, ver a la chaparrita que ya es campeona a muy corta edad, es muy emocionante. Es caro tener un perro en campaña, en pista, porque hay exposiciones en la República Mexicana cada fin de semana, y hay que invertir en las inscripciones, en el manejador, que rinde muchas satisfacciones”, finalizó.