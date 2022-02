En Debate | Bajar música de Spotify

Neil Young

Músico

“Spotify se ha convertido en el hogar de peligrosa desinformación sobre el Covid-19. Mentiras vendidas por dinero. He decidido sacar todo mi contenido musical de esa plataforma a manera de protesta”.

Daniel Ek

CEO de Spotify

“Condeno enérgicamente los insultos racistas que el presentador Joe Rogan realizó en su podcast The Joe Rogan Experience, pero retirar su programa de Spotify no es la solución. Quiero dejar un punto muy claro: no creo que silenciar a Joe sea la respuesta. Tenemos políticas para eliminar el contenido engañoso de su plataforma y que ha sacado 20 mil episodios de podcasts relacionados con el Covid-19 desde el inicio de la pandemia”.





Joni Mitchell

Artista

“Personas irresponsables están propagando mentiras que le están quitando la vida a la gente. Me solidarizo con Neil Young y con la comunidad científica y sanitaria global en este asunto. Cuando dejé Spotify, me sentí mejor. Las empresas privadas tienen derecho a elegir con qué se benefician, igual que yo puedo elegir que mi música no respalde una plataforma que difunde información perjudicial”.

Roxane Gay

Anfitriona del podcast The Roxane Gay Agenda

“Rogan ha sido recompensado generosamente por estos esfuerzos, pues se dice que firmó un contrato de alrededor de 100 millones de dólares cuando trasladó su podcast a Spotify. Está claro que la empresa considera que esa inversión vale la pena. Spotify no existe en un mundo aislado, y las decisiones que toma sobre el contenido que aloja en su plataforma tienen consecuencias. Las plataformas que permiten la difusión y proliferación de esta información incorrecta evaden sin cesar su responsabilidad de seleccionar con eficacia. En cambio, ofrecen políticas vagas, frágiles e ineficaces”.





Joe Rogan

Anfitrión del podcast The Joe Rogan Experience

“Sé que para la mayoría de las personas, no existe un contexto en el que a una persona blanca se le permita decir esa palabra, no importa públicamente en un podcast, y ahora estoy de acuerdo con eso (...) Pensé que mientras estuviera en contexto, la gente entendería lo que estaba haciendo”.

Prince

Músico

"Si no eres dueño de los másters de tus discos, los másters te poseen a ti".





David Crosby

Músico

“No puedo eliminar mi música de estas plataformas, porque no es algo que yo controle, aunque me gustaría hacerlo por apoyo a Neil”.





Marc Hogan

Analista del portal Pitchfork

“Esto sentaría un precedente para que otros artistas siguieran su ejemplo, como hizo a principios de año el productor electrónico Skee Mask, quien eliminó todos sus álbumes de la plataforma por las inversiones de ésta en el sector armamentista. Aunque parece persistir la impresión de que los artistas deben estar en Spotify o se arriesgan a ser invisibles en el equivalente moderno de la tienda de discos”.