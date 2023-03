En Debate | Imagen personal en el trabajo

Samir Savin Ruiz, jefe de la Oficina de Recaudación de Rentas de San José del Cabo, Baja California Sur

“Se les pide a los oficinistas, hombres y mujeres, desde este día 27 de febrero cuidar aseo personal, cabello arreglado –en caso de tintes sin colores extravagantes–, maquillaje lo más discreto posible, aretes pequeños, sin persin (sic), uñas limpias –en caso de esmaltes arreglado–, evitar mascar chicle, evitar presentarse con blusas de tirantes, evitar huaraches, evitar minifaldas, pantalones rasgados, evitar prendas y calzado deportivo”.

Erik Robertson, ejecutivo de agencia de RP de San Francisco

“Cuando me reúno con mis clientes más conservadores siempre me aseguro de vestir traje y corbata. Pero si lo hago con su cliente de videojuegos, está perfectamente bien llevar una camisa manga corta con el cuello abierto. Uno debe ser inteligente y no correr el riesgo de ofender a los clientes actuales o a las nuevas perspectivas de negocio".

Finanzas Hay más empleos verdes, pero no son para todos

Jaime Rodríguez Eguiarte, socio de la firma Ibarra, del Paso y Gallego

“La propia Ley Federal del Trabajo establece una prohibición de discriminación por cualquier condición física, social, de raza o incluso de religión. Al igual que de aspecto físico, como lo pueden ser los piercings o tatuajes. En su artículo 3, la Ley Federal del Trabajo (LFT) refiere que los empleadores no pueden fijar condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por cualquier motivo. Las conductas discriminatorias se sancionan con multas que van de los 22 mil 405 a los 448 mil 100 pesos.”

OCC Mundial, bolsa de trabajo

“Las principales razones para no contratar personas con tatuajes o piercings según la percepción de los encuestados son: su imagen no va de acuerdo con la cultura organizacional (52%), su apariencia es poco profesional (21%), la decisión es parte de políticas organizacionales (11%) y porque transmiten rebeldía (10%).”

Laura Cubero, manager del estudio de tatuajes Two Anchors

“En Inglaterra es normal ver a un empleado de banco atendiendo con las manos tatuadas. En España sería imposible. Otro ejemplo, el sector sanitario pide expresamente que los empleados –sean enfermeros, médicos e incluso personal de mantenimiento– tenga ocultos sus tatuajes. En muchas aerolíneas precisan, entre los requisitos para sus aspirantes, tener buena presencia, sin piercings ni tatuajes visibles. Este mismo punto es remarcado por las Fuerzas Armadas (españolas)”.

Career Builder, sitio de empleos estadounidense

“De los atributos de apariencia personales de los trabajadores que más contribuyen a que un empleador (estadounidense) decida no ascender a una persona de cargo son justamente los piercings, el mal aliento y los tatuajes visibles, lo que demuestra que sigue habiendo discriminación.”

Wall Street Journal

“En Estados Unidos empresas como Ford Motor Co y Boeing permiten a sus altos ejecutivos el uso de tatuajes y piercings. Lo mismo ocurre con bufetes de abogados de Silicon Valley, como Wilson, Sonsini, Goodich y Rosati E.”